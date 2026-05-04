Tri značajne nemačke parlamentarne stranke, vladajuća socijaldemokratska SPD i opozicione partije Zeleni i Levica, u koordinisanoj akciji, napustile su društvenu mrežu Iks (X), koju su optužile da sve više širi krajnje desnu propagandu i dezinformacije.

"Iks je proteklih godina potonuo u haos, sve je više pod dominacijom desničarskih botova. Političke rasprave žive od razmene mišljenja, i od toga da to dopre do ljudi i informiše ih. Mi više ne želimo da osnažujemo mesto kao što je Iks, koje podstiče desno-populističke sadržaje, mržnju i detinformacije", navele su tri partije u zajedničkom saopštenju.

Tri stranke su saopštile da su zato nadpartijski odlučile da više ne koriste svoje partijske naloge, dodajući da su i dalje prisutne na raznim društvenim platformama, na kojima razmenjuju stavove.

Prema pisanju nemačkih medija, bojkot se odnosi kako na zvanične partijske naloge i nalog poslaničkih grupa, tako i na naloge na Iksu vodećih članova tih partija.

Nalozi partija, ipak, za početak neće biti ugašeni nego samo deaktivirani. Partije su preporučile i svojim članovima i simpatizerima da bojkotuju Iks, ali su istakle i da je to stvar njihove slobodne volje.

Prema pisanju medija, inicijativa za bojkot Iksa potekla je od političkog direktora Zelenih Pegaha Edalatijana, nakon čega je održano nekoliko sastanaka rukovodstava tri partije. Stranke su se dogovorile o toku akcije i o jedinstvenom heštagu #napuštamo X.

Prema pisanju medija, partije su, iako to nije navedeno u saopštenju, članovima preporučile da pređu na servis Bluskaj. Pojedini visoki političari socijaldemokrata, Zelenih i Levice najavili su da će privatno ipak ostati na platformi Iks.

Društvenu mrežu Iks, nekadašnji Tviter, kupio je 2022. godine američki milijarder Ilon Mask za 44 milijarde dolara. Nakon što je postao vlasnik usledile su brojne, često i haotične promene.

Nemačka savezna poverenica za borbu protiv diskriminacije Ferda Ataman pozvala je vladu u Berlinu početkom 2025. godine da ugasi naloge na Iksu, navodeći da je ta društvena mreža postala instrument koji najbogatiji čovek u svetu koristi za politički uticaj.

U nemačkom Bundestagu, koji ima 630 poslanika, SPD ima 120 mandata, Zeleni 85, a Levica 65 mandata.