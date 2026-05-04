Slušaj vest

Avganistan je danas optužio Pakistan da je izveo napade preko granice na njegovu teritoriju, pri čemu su, tvrde, pogođena civilna područja i najmanje tri osobe su ubijene, a 14 je ranjeno.

Optužbe ukazuju da napetosti između dve susedne zemlje ne jenjavaju uprkos nedavnim mirovnim razgovorima.

Zamenik portparola avganistanske vlade Hamdulah Fitrat objavio je na Iksu da su pakistanski napadi uništili dve škole, dve džamije i zdravstveni centar u istočnoj avganistanskoj provinciji Kunar.

Pakistanske vlasti nisu odmah komentarisale ove tvrdnje. Islamabad je više puta ranije odbacivao optužbe da je gađao civilna područja u Avganistanu.

Pakistan i Avganistan bili su u višemesečnim sukobima u kojima su od kraja februara ubijene na stotine ljudi, kada je Avganistan izveo napad preko granice na Pakistan kao odmazdu za pakistanske vazdušne napade unutar Avganistana.

Rat Avganistana i Pakistana. Avganistanski talibani napali su pakistanske trupe na granici kao odmazda za bombardovanje pijace i Kabula u Avganistanu. U borbama je poginulo 15 pakistanskih vojnika. Sve se to dešava u trenutku poboljšavanja odnosa između talibana i Indije koja je veliki rival Pakistanu. Foto: Printscreen/X

Pakistan optužuje Avganistan da pruža utočište militantima koji izvode smrtonosne napade unutar Pakistana, posebno pakistanskim talibanima - Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). Ova grupa je odvojena, ali savezička avganistanskim talibanima, koji sada vladaju Avganistanom od kada su 2021. preuzeli vlast nakon haotičnog povlačenja američkih i savezničkih snaga. Kabul odbacuje ove optužbe.

Početkom aprila, avganistanski i pakistanski zvaničnici sastali su se na mirovnim razgovorima u Urumčiju u Kini kojima je ta zemlja posredovala. Dve strane su se dogovorile da neće eskalirati sukob i da "istraže sveobuhvatno rešenje", navela je tada kineska vlada. Ipak, sukobi preko granice nastavljeni su, iako u manjem intenzitetu nego pre razgovora.

Kurir.rs/Beta/AFP

Ne propustitePlanetaNOVI SUKOBI IZMEĐU PAKISTANA I AVGANISTANA: Poginule najmanje četiri osobe, 70 povređeno u minobacačkim i raketnim napadima
shutterstock_2728685183.jpg
Planeta"MIROVNI PREGOVORI PAKISTANA I AVGANISTANA NAPREDUJU" Oglasio se Peking!
Pakistan Avganistan.jpg
PlanetaPONOVO IZBIO RAT IZMEĐU IRANSKIH KOMŠIJA! Bukti krvavi sukob na granici, ŽESTOKI udari sa obe strane, ima mrtvih i ranjenih: Ništa od primirja?! (VIDEO)
Avganistan Pakistan
Planeta"POGOĐENA BOLNICA, VIŠE OD 400 MRTVIH!" Nuklearna sila bombardovala glavni grad komšijske države! Pakistan udario kao nikada pre!
Kabul Avganistan pogođena bolnica.jpg
PlanetaBUKTI RAT IZMEĐU IRANSKIH KOMŠIJA! Izvedeni žestoki udari sa obe strane, GORE sela i gradovi, sve više MRTVIH! Stiglo upozorenje: "Prešli ste crvenu liniju"
talibani.jpg