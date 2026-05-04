Avganistan je danas optužio Pakistan da je izveo napade preko granice na njegovu teritoriju, pri čemu su, tvrde, pogođena civilna područja i najmanje tri osobe su ubijene, a 14 je ranjeno.

Optužbe ukazuju da napetosti između dve susedne zemlje ne jenjavaju uprkos nedavnim mirovnim razgovorima.

Zamenik portparola avganistanske vlade Hamdulah Fitrat objavio je na Iksu da su pakistanski napadi uništili dve škole, dve džamije i zdravstveni centar u istočnoj avganistanskoj provinciji Kunar.

Pakistanske vlasti nisu odmah komentarisale ove tvrdnje. Islamabad je više puta ranije odbacivao optužbe da je gađao civilna područja u Avganistanu.

Pakistan i Avganistan bili su u višemesečnim sukobima u kojima su od kraja februara ubijene na stotine ljudi, kada je Avganistan izveo napad preko granice na Pakistan kao odmazdu za pakistanske vazdušne napade unutar Avganistana.

Avganistanski talibani napali su pakistanske trupe na granici kao odmazda za bombardovanje pijace i Kabula u Avganistanu. U borbama je poginulo 15 pakistanskih vojnika. Sve se to dešava u trenutku poboljšavanja odnosa između talibana i Indije koja je veliki rival Pakistanu.

Pakistan optužuje Avganistan da pruža utočište militantima koji izvode smrtonosne napade unutar Pakistana, posebno pakistanskim talibanima - Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). Ova grupa je odvojena, ali savezička avganistanskim talibanima, koji sada vladaju Avganistanom od kada su 2021. preuzeli vlast nakon haotičnog povlačenja američkih i savezničkih snaga. Kabul odbacuje ove optužbe.

Početkom aprila, avganistanski i pakistanski zvaničnici sastali su se na mirovnim razgovorima u Urumčiju u Kini kojima je ta zemlja posredovala. Dve strane su se dogovorile da neće eskalirati sukob i da "istraže sveobuhvatno rešenje", navela je tada kineska vlada. Ipak, sukobi preko granice nastavljeni su, iako u manjem intenzitetu nego pre razgovora.