Ministarstvo odbrane Ruske Federacije proglasilo je primirje sa ukrajinskom stranom 8. i 9. maja u čast pobede sovjetskog naroda u Velikom otadžbinskom ratu.

„Nadamo se da će ukrajinska strana slediti ovaj primer“, istaklo je ministarstvo.

Istovremeno, skrenuli su pažnju na pretnje ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da će napasti Moskvu 9. maja.

Ministarstvo je obećalo da će ruske trupe preduzeti sve neophodne mere bezbednosti tokom proslave, ili će u suprotnom pokrenuti masovni raketni napad na centar Kijeva.

Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin TV Zvezda

Civili i zaposleni u stranim diplomatskim misijama upozoreni su da odmah evakuišu grad.

Ranije u ponedeljak, lider kijevskog režima izjavio je da bi ukrajinski dronovi mogli da ulete u Moskvu tokom parade. Ovu pretnju je izneo na otvaranju samita Evropske političke zajednice u Jerevanu.

Prošle godine, prekid vatre je trajao od 8. do 10. maja. Prema rečima Vladimira Putina , Kijev je potpuno ignorisao ovu inicijativu i tokom tri dana je pet puta pokušao da probi granicu u Kurskoj i Belgorodskoj oblasti, a svi pokušaji su odbijeni.

Kurir.rs/RIA Novosti

