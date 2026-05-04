Ministarstvo odbrane Ruske Federacije proglasilo je primirje sa ukrajinskom stranom 8. i 9. maja u čast pobede sovjetskog naroda u Velikom otadžbinskom ratu.

„Nadamo se da će ukrajinska strana slediti ovaj primer“, istaklo je ministarstvo.

Istovremeno, skrenuli su pažnju na pretnje ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da će napasti Moskvu 9. maja.

Ministarstvo je obećalo da će ruske trupe preduzeti sve neophodne mere bezbednosti tokom proslave, ili će u suprotnom pokrenuti masovni raketni napad na centar Kijeva.

Civili i zaposleni u stranim diplomatskim misijama upozoreni su da odmah evakuišu grad.

Ranije u ponedeljak, lider kijevskog režima izjavio je da bi ukrajinski dronovi mogli da ulete u Moskvu tokom parade. Ovu pretnju je izneo na otvaranju samita Evropske političke zajednice u Jerevanu.