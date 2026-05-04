Predsednik SAD Donald Tramp uputio je oštru pretnju Iranu, rekavši da će iranske snage biti „zbrisane sa lica zemlje“ ako pokušaju da napadnu američke brodove u Ormuskom moreuzu ili Persijskom zalivu.

U telefonskom intervjuu za Foks njuz, Tramp je rekao da su iranski pregovarači trenutno „mnogo fleksibilniji“ nego ranije, što bi moglo da ukazuje na promenu u diplomatskim odnosima između dve zemlje.

Iako je i ranije iznosio slične pretnje, uključujući i objavu na društvenim mrežama prošlog meseca u kojoj je rekao da bi „čitava civilizacija mogla da nestane“, ovog puta njegove izjave dolaze u kontekstu konkretnih vojnih aktivnosti koje bi mogle da testiraju produženi prekid vatre između Sjedinjenih Država i Irana.

Prema objavi na platformi Truth Social, američka vojska je „oborila“ sedam iranskih brodova u moreuzu u ponedeljak popodne, nakon što je Teheran navodno ciljao druge brodove koji su pokušavali da prođu morskim putem.

Tramp je u intervjuu za Foks njuz takođe istakao da vidi dva moguća pravca za dalji razvoj situacije: postizanje sporazuma ili nastavak vojnih operacija.