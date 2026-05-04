Dve osobe su poginule u incidentu u kojem je učestvovao automobil, a koji se dogodio u pešačkoj zoni u centru Lajpcigau ponedeljak popodne.

Najmanje osam ljudi je povređeno, od kojih dve teško, javili su Bild i lokalna radio i televizijska stanica MDR.

Jedan od zvaničnika izjavio je da je uhapšen 33-godišnji nemački državljanin.

Prema rečima gradonačelnika Lajpciga, Burharda Junga, počinilac je uhapšen. Prema Jungovim rečima, u Lajpcigu više ne postoji pretnja.

Tvrdi se da je počinilac pokazivao znake mentalnog poremećaja u trenutku hapšenja.

Vozilo se velikom brzinom zabilo u gomilu u centru grada, a portparolka policije potvrdila je za AFP i Rojters da ima više žrtava, dodajući da je situacija na terenu još uvek nejasna.

Prema izveštaju Radio Lajpciga, oštećeni Folksvagenov terenac sa osobom na krovu vozila projurio je kroz pešačku zonu.

Vozač se kretao velikom brzinom kroz Grimajše štrase, a policija još uvek utvrđuje sve okolnosti ovog tragičnog događaja.