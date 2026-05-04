Avion kompanije United Airlines zakačio je krilom kombiza dostavu dok se približavao međunarodnom aerodromu Njuark Liberti u blizini Njujorka.

Trenutak sudara zabeležila je kamera unutar vozila, a dogodio se dok se avion, koji je leteo iz Venecije, približavao pisti. Uprkos incidentu, letelica je bezbedno sletela, javlja BBC.

U vozilu je bilo 231 putnika i članova posade, i niko od njih nije povređen. Vozač kombija je zadobio lakše povrede. Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB) istražuje okolnosti incidenta i naložio je kompaniji United Airlines da obezbedi snimač glasa u kokpitu i snimač podataka leta. U međuvremenu, tim za održavanje avio-kompanije procenjuje štetu na avionu.

Scene poletanja i sletanja aviona u blizini prometnog puta nisu neuobičajene u Njuarku, pa se pretpostavlja da je došlo do greške pilota.

Kurir.rs/BBC

