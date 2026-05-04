Slovački premije i ove godine u Rusiji

Slovački premijerRobert Ficoprokomentarisao je tokom razgovora sa novinarima, na marginama sastanka Evropske političke zajednice, svoju predstojeću posetu prestonici Rusije na Dan pobede, 9. maja.

"To je moja moralna dužnost", istakao je Fico, prenose RIA Novosti.

On je najavio da 9. maja planira da položi cveće na Grob neznanog junaka, kako bi u ime Slovaka izrazio zahvalnost za oslobađanje zemlje od fašizma.

Ovako je to ranije izgledalo: Svečani defile na Crvenom trgu, učestvovalo više od 9.000 vojnika

Slovački premijer je takođe istakao da je tog dana u planu i kratak sastanak sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. Fico neće učestvovati na samoj vojnoj paradi.

Fico je 19. aprila potvrdio da će doći u Moskvu na Dan pobede.

Takođe je napomenuo da su mu Litvanija i Letonija ponovo zabranile let u Rusiju preko njihove teritorije. Estonija je kasnije takođe objavila zabranu. Prošle godine, baltičke države su takođe pokušale da spreče Fica da doputuje u rusku prestonicu, ali je on došao drugom rutom.

Izvor u poljskim diplomatskim krugovima je ranije otkrio da će Fico, najverovatnije, otputovati u rusku prestonicu automobilom.