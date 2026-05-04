Najduži most na svetu proteže se na više od 100 milja (oko 160 km) i putnicima je potrebno oko dva sata da ga pređu. Ogromni Danyang–Kunshan Grand Bridge je železnički vijadukt u Kini i povezuje dva velika grada u zemlji.

Smešten između Šangaja i Nankinga, most je deo prometne brze železničke linije Peking–Šangaj. Radovi na mostu započeli su 2006. godine i završeni su pet godina kasnije, uz neverovatne troškove od 8,5 milijardi dolara (oko 7,8 milijardi evra).

To znači da je prosečan trošak iznosio oko 51 milion dolara (38,6 miliona funti) po milji trase.

Most nije samo nacionalni simbol, već je izgrađen i kako bi zaštitio zemljište ispod njega, područje bogato rekama i poljima pirinča. Većim delom svoje trase, poznati most prolazi paralelno sa kineskom rekom Jangce.

Zbog blizine reke, most je projektovan tako da prati njen prirodni tok, što mu daje neobičan, zakrivljen oblik. Danyang–Kunshan Grand Bridge takođe prelazi preko prelepog jezera Jangčeng u dužini od nešto više od pet milja, navodi "Express".

Pre izgradnje mosta, putovanje vozom između Ningboa i Điajsinga trajalo je četiri i po sata. Međutim, zahvaljujući ovom arhitektonskom čudu, put sada traje samo dva sata, uz spektakularne prizore tokom vožnje.

Most je u potpunosti transformisao putovanja, omogućivši da se udaljenost od 1.000 kilometara (621 milja) između Pekinga i Šangaja pređe za samo 4 sata i 48 minuta. Iako je Kina podložna ekstremnim vremenskim uslovima, tokom izgradnje su ugrađene brojne bezbednosne mere.

Stručnjaci su potvrdili da je most izgrađen prema najvišim seizmičkim standardima, što znači da može da izdrži zemljotrese. Takođe, vijadukt je projektovan tako da može da podnese i sudare sa brodovima koji svakodnevno prolaze ispod njega.

Osim što je značajno povećao produktivnost u regionu, most je postao i svojevrsna turistička atrakcija. Zahvaljujući svom statusu rekordne građevine, turisti često posećuju ovaj most kao znamenitost.

Danyang–Kunshan Grand Bridge nije jedino impresivno inženjersko dostignuće koje je Kina izgradila poslednjih godina.

Najviši most na svetu nedavno je otvoren u provinciji Guidžou. Most Huajiang Grand Canyon smanjio je vreme putovanja sa dva sata na samo dva minuta, navode lokalni državni mediji.