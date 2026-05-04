Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je u Jerevanu da Ukrajina nije dobila nikakve zvanične predloge za jednodnevni prekid vatre, o kome pregovaraju SAD i Rusija.

Zelenski je takav predlog o jednodnevnom prekidu vatre nazvao "nepoštenim".

"Ovo je ruski rat protiv Ukrajine. Ako Amerika i Rusija pregovaraju, važno je da naša strana zna o čemu se priča. Dalje, prekid vatre na jedan dan, a pre toga, ubijanje naših ljudi je nepošteno", rekao je Zelenski na marginama samita Evropske političke zajednice, prenosi Suspilne.

Ukrajinski predsednik je ukazao na nedavne napade Rusije na Dnjepar i Meref u Harkovskoj oblasti, gde su ljudi, uključujući decu, ubijeni i povređeni.

"Posle ovoga, prestanite sa raketnim i bespilotnim napadima na ukrajinske gradove i naselja jedan dan pre parade u Moskvi, a jutro posle 9. maja će nas ponovo ubijati", naglasio je ukrajinski lider.

Zelenski je ranije rekao da Rusija strahuje od pojave ukrajinskih dronova tokom parade u Moskvi 9. maja.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlaneta"SRAVNIĆEMO CENTAR KIJEVA"! RUSIJA PROGLASILA DVODNEVNO PRIMIRJE S UKRAJINOM! Moskva zapretila strašnom ODMAZDOM u slučaju napada tokom Dana pobede!
x01 AP Efrem Lukatsky copy.jpg
PlanetaZELENSKI CILJA PARADU U MOSKVI 9. MAJA?! Žestoka pretnja iz Kijeva, sprema se PAKAO za Dan pobede? "Ovo će biti odlučujući trenutak za Putina"
3063587-glavnitekstprofimedia0699974776-edit.jpg
PlanetaUKRAJINA ODGOVORILA PUTINU ZA PREKID VATRE, OGLASILA SE I MOSKVA! Pauza zbog parade? Neće moći baš tako! Kremlj: Polako
zelenski.jpg
PlanetaPUTIN JE REKAO "PAUZA"! Ruski predsednik otkrio Trampu detalje o privremenom prekidu vatre sa Ukrajinom!
Donald Tramp Vladimir Putin Aljaska
PlanetaCRVENI TRG I KREMLJ NA METI UKRAJINE: Rusija sprečila terorističke napade u centru Moskve! Oboreni dronovi i britanske rakete!
Moskva01 AP Ilya Pitalev.jpg