Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je u Jerevanu da Ukrajina nije dobila nikakve zvanične predloge za jednodnevni prekid vatre, o kome pregovaraju SAD i Rusija.

Zelenski je takav predlog o jednodnevnom prekidu vatre nazvao "nepoštenim".

"Ovo je ruski rat protiv Ukrajine. Ako Amerika i Rusija pregovaraju, važno je da naša strana zna o čemu se priča. Dalje, prekid vatre na jedan dan, a pre toga, ubijanje naših ljudi je nepošteno", rekao je Zelenski na marginama samita Evropske političke zajednice, prenosi Suspilne.

Ukrajinski predsednik je ukazao na nedavne napade Rusije na Dnjepar i Meref u Harkovskoj oblasti, gde su ljudi, uključujući decu, ubijeni i povređeni.

"Posle ovoga, prestanite sa raketnim i bespilotnim napadima na ukrajinske gradove i naselja jedan dan pre parade u Moskvi, a jutro posle 9. maja će nas ponovo ubijati", naglasio je ukrajinski lider.

Zelenski je ranije rekao da Rusija strahuje od pojave ukrajinskih dronova tokom parade u Moskvi 9. maja.