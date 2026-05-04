Američka tajna služba je potvrdila da je u pucnjavi učestvovao njihov oficir.
Planeta
PUCNJAVA KOD BELE KUĆE: Pripadnik Tajne službe upucao jednu osobu!
Slušaj vest
Američka tajna služba saopštila je da su organi reda pucali na jednu osobu u blizini obeliska u Vašingtonu, zbog čega je Bela kuća nakratko bila pod strogim merama bezbednosti, prenosi Rojters.
"Osoblje američke Tajne službe nalazi se na mestu pucnjave u kojoj su učestvovali službenici, na uglu 15. ulice i avenije Independens u Vašingtonu.
Jedna osoba je upucana od strane organa reda; njeno stanje trenutno nije poznato", navela je Tajna služba u saopštenju na platformi X.
Bela kuća je u ponedeljak popodne bila nakratko blokirana.
Kurir.rs/Rojters
Reaguj
Komentariši