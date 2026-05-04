Osumnjičeni za današnji nalet automobilom na pešake u centru Lajpciga identifikovan je kao 33-godišnji Nemac, a vlasti su njegov čin opisale kao nameran.

Uhapšen je bez otpora dok je još bio u vozilu, rekao je šef policije Lajpciga Rene Demler.

Tužilaštvo je pokrenulo istragu zbog sumnje u dva ubistva i najmanje dva pokušaja ubistva.

Premijer Saksonije Mihael Krečmer rekao je da je moguće da je napadač psihički bolestan.

Policija je saopštila da je vozio od Augustplaca, trga na istočnom kraju centra grada, niz ulicu Grimajše i preko glavnog trga na kojem se nalazi Stara gradska većnica.

Na toj ruti dogodila su se najmanje dva ozbiljna naleta prema policiji.

Dve osobe su ubijene, a nekoliko je povređeno, od kojih troje teško, rekao je gradonačelnik Lajpciga Burkhard Jung.

Nemačku je poslednjih godina potreslo nekoliko napada automobilima, poput onih na božićne vašare u Berlinu 2016. i Magdeburgu 2024, kao i tokom sindikalnog marša u Minhenu početkom 2025. godine.

