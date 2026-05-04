"DVE RUKE, DEO GRUDNOG KOŠA, PRSTEN JE JOŠ BIO TU..." Ovo je čovek kog je pojeo krokodil: Policija u stomaku otkrila još nesto jezivo
Policija je nedelju dana tragala za nestalim menadžerom hotela Gabrijelom Batistom. Nestao je nakon što mu se automobil pokvario ispod mosta. Sada su njegovi ostaci pronađeni, i to unutar krokodila dugog skoro 5 metara.
Krajem aprila, Gabrijel Batista, vlasnik hotela i sportskog bara, pokušao je da pređe most sa niskim vodostajem u blizini grada Komatiport u Južnoj Africi u svom "ford rendžeru". Međutim, reka se izlila iz obala, a jaka struja je gurnula vozilo uz stene. Automobil je kasnije pronađen prazan.
Policija je posumnjala da je Batista pokušao da pobegne iz vozila i da ga je reka odnela. Smatrao se nestalim, a vlasti su pretražile okolno područje. Komandant policijskog ronilačkog tima je rekao da su iz drona posmatrali nekoliko krokodila na ostrvu 60 metara od mosta i identifikovali određenog krokodila za koga su bili 100% sigurni da je pojeo čoveka.
- Nije se pomerio, ostao je van vode i imao je izuzetno pun stomak, kao da je nedavno jeo - rekao je.
Životinju od 500 kilograma je upucao snajperista, a zatim je izvukao helikopter. Da bi to uradio, policajac se spustio do leša pomoću pojasa.
- Konopac me je u osnovi spustio pravo na njušku krokodila. Tako da sam se nekako nadao da je zaista potpuno mrtav - naveo je on.
Tokom pregleda, istražitelji su otvorili krokodilov stomak i otkrili jezivo nešto: u njegovom stomaku nalazile su se dve ljudske ruke i pola grudnog koša. Prsten, verovatno Batistin, još uvek je bio pričvršćen za jednu ruku. DNK analiza je u toku.
U krokodilu je pronađeno i šest pari cipela - nijedna od njih nije pripadala menadžeru hotela. Vlasti sada pregledaju izveštaje o nestalim osobama kako bi identifikovale druge potencijalne žrtve napada životinja.
