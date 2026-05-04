Policija je nedelju dana tragala za nestalim menadžerom hotela Gabrijelom Batistom. Nestao je nakon što mu se automobil pokvario ispod mosta. Sada su njegovi ostaci pronađeni, i to unutar krokodila dugog skoro 5 metara.

Krajem aprila, Gabrijel Batista, vlasnik hotela i sportskog bara, pokušao je da pređe most sa niskim vodostajem u blizini grada Komatiport u Južnoj Africi u svom "ford rendžeru". Međutim, reka se izlila iz obala, a jaka struja je gurnula vozilo uz stene. Automobil je kasnije pronađen prazan.

Policija je posumnjala da je Batista pokušao da pobegne iz vozila i da ga je reka odnela. Smatrao se nestalim, a vlasti su pretražile okolno područje. Komandant policijskog ronilačkog tima je rekao da su iz drona posmatrali nekoliko krokodila na ostrvu 60 metara od mosta i identifikovali određenog krokodila za koga su bili 100% sigurni da je pojeo čoveka.

- Nije se pomerio, ostao je van vode i imao je izuzetno pun stomak, kao da je nedavno jeo - rekao je.

Životinju od 500 kilograma je upucao snajperista, a zatim je izvukao helikopter. Da bi to uradio, policajac se spustio do leša pomoću pojasa.

- Konopac me je u osnovi spustio pravo na njušku krokodila. Tako da sam se nekako nadao da je zaista potpuno mrtav - naveo je on.

Foto: South African Police Service

Tokom pregleda, istražitelji su otvorili krokodilov stomak i otkrili jezivo nešto: u njegovom stomaku nalazile su se dve ljudske ruke i pola grudnog koša. Prsten, verovatno Batistin, još uvek je bio pričvršćen za jednu ruku. DNK analiza je u toku.

U krokodilu je pronađeno i šest pari cipela - nijedna od njih nije pripadala menadžeru hotela. Vlasti sada pregledaju izveštaje o nestalim osobama kako bi identifikovale druge potencijalne žrtve napada životinja.