Američka vojska je objavila da je uništila šest malih iranskih brodova i presrela krstareće rakete i dronove koje je ispalio Teheran u pokušaju da spreči napore SAD da deblokiraju Ormuski moreuz, ali je ključni komandant američke vojske admiral Bred Kuper takođe poslao poruku iranskim snagama.

Ppredsednik SAD Donald Tramp pokrenuo je operaciju „Projekat sloboda“, pokušavajući da preuzme kontrolu nad kritičnim plovnim putem koji je blokirao Iran nakon što su ga napale SAD i Izrael.

Šef Centralne komande SAD (CENTCOM), admiral Bred Kuper, odbio je da komentariše da li je primirje, koje je počelo 8. aprila, još uvek na snazi. Međutim, priznao je da postoje kontinuirani napori Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) da „pomete“ Trampovu operaciju.

„Lansirali su više krstarećih raketa, dronova i malih čamaca na brodove koje štitimo. Uništili smo svaku od tih pretnji koristeći odbrambenu municiju“, rekao je Kuper.

Poruka iranskim snagama

Admiral je savetovao iranskim snagama da se drže podalje od američke vojske tokom operacije, u kojoj učestvuje 15.000 američkih vojnika, razarači, više od stotinu aviona i podvodnih vozila.

Operacija deblokiranja Ormuskog moreuza počela je čišćenjem puta od iranskih mina, a zatim su, kao dokaz da je ruta bezbedna, SAD poslale svoja dva komercijalna broda.

Međutim, Iranska revolucionarna garda kaže da nijedan komercijalni brod nije prošao kroz moreuz u poslednjih nekoliko sati i da su tvrdnje SAD lažne. Iranski državni mediji su takođe demantovali izveštaje da su Sjedinjene Države potopile iranske brodove.

„Kontaktirali smo desetine brodova“

Kuper je rekao da američka operacija prevazilazi tradicionalnu misiju pratnje i predstavlja višeslojni odbrambeni aranžman koji uključuje brodove, helikoptere, avione, pa čak i elektronsko ratovanje.

Dodao je da američka vojska podstiče brodove da plove kroz prolaz uprkos iranskim pretnjama vojnom silom, zbog kojih su brodovi iz 87 zemalja ostali zaglavljeni u Zalivu.

„Tokom poslednjih 12 sati kontaktirali smo desetine brodova i brodarskih kompanija kako bismo podstakli saobraćaj kroz moreuz“, rekao je Kuper.