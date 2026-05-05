Finski predsednik Aleksandar Stub poslao je jasnu poruku evropskim saveznicima: vreme je da prestanemo da gledamo na Ukrajinu samo kao na nekoga kome treba pomoć i počnemo da učimo od njih

"Umesto da stalno pričamo o tome šta Ukrajina treba od Evrope, možda bismo trebalo da počnemo da razmišljamo o tome šta mi u Evropi treba da dobijemo od Ukrajine", izjavio je Stub na konferenciji u Pragu, gde se nalazi u službenoj poseti.

Prema njegovim rečima, Evropa mora hitno da izađe iz mentalnog sklopa u kojem se na ovaj odnos gleda isključivo kao na jednosmernu ulicu u kojoj zapadne zemlje samo daju, a Kijev samo prima.

"Moramo se zapitati: kako Ukrajina može pomoći nama? Upravo zato od samog početka snažno zagovaram članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji, kao i njihov ulazak u NATO", poručio je finski predsednik.

Ukrajina kao lider u modernom ratovanju

Stub je posebno istakao vojnu moć i iskustvo koje je Ukrajina stekla na bojištu, tvrdeći da su njihove sposobnosti trenutno bez premca u celom zapadnom svetu.

"Ne postoji nijedna vojska u Evropi, pa čak ni u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je sposobna da vodi moderno ratovanje na način na koji to Ukrajina radi sada", naglasio je Stub. Dodao je kako upravo to ogromno iskustvo objašnjava zašto ukrajinski stručnjaci već sada igraju važnu ulogu i pomažu na Bliskom istoku.

Dronovi kao izvozni proizvod za zalivske države

Ova promena percepcije dolazi u trenutku kada ukrajinska vojna industrija, nakon više od četiri godine iscrpljujućeg rata, prolazi kroz značajnu tehnološku revoluciju. Ukrajina je postala svetski predvodnik u razvoju i masovnoj primeni dronova, od malih FPV letelica do onih dugog dometa koji pogađaju ciljeve duboko u Rusiji.

Zbog te ekspertize ukrajinske kompanije sada agresivno nude svoje usluge zalivskim državama koje žele da ojačaju odbranu nakon učestalih iranskih udara na njihovu infrastrukturu. Naime, zemlje poput Saudijske Arabije i UAE pokazuju veliki interes za ukrajinske sisteme za rano otkrivanje i presretanje bespilotnih letelica, smatrajući ih efikasnijim i jeftinijim rešenjem od tradicionalnih zapadnih sistema.

Kurir.rs/Agencije