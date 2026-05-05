Slušaj vest

Ukrajinske vlasti sprovele su desetine pretresa u 16 regiona u okviru istrage protiv sadašnjih i bivših službenika za regrutaciju, zbog sumnje na korupciju, saopštila je danas ukrajinska policija.

Ukrjainska policija je saopštila da je tokom akcije zaplenila novac, vozila i motocikle, kao i da je podnela više od 150 prekršajnih prijava zbog nezakonitog bogaćenja i lažnog prijavljivanja imovine.

"Ove operacije nisu usmerene samo na pojedinačne slučajeve korupcije, već na sistemsko uklanjanje zloupotreba u oblasti regrutacije", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je cilj akcije obnova poverenja u institucije koje u ratnim uslovima imaju "ključnu ulogu za državu", prenosi Rojters.

Ukrajinska vojska se već duže se suočava sa nedostatkom ljudstva u ratu protiv Rusije, koji je počeo 2022. godine, dok se istovremeno pojavljuju navodi da su pojedini zvaničnici primali mito kako bi omogućili izuzeća od mobilizacije ili ilegalni izlazak vojno sposobnih muškaraca iz zemlje, uprkos zabrani.