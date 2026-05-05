Slušaj vest

Ukrajinske vlasti sprovele su desetine pretresa u 16 regiona u okviru istrage protiv sadašnjih i bivših službenika za regrutaciju, zbog sumnje na korupciju, saopštila je danas ukrajinska policija.

Ukrjainska policija je saopštila da je tokom akcije zaplenila novac, vozila i motocikle, kao i da je podnela više od 150 prekršajnih prijava zbog nezakonitog bogaćenja i lažnog prijavljivanja imovine.

"Ove operacije nisu usmerene samo na pojedinačne slučajeve korupcije, već na sistemsko uklanjanje zloupotreba u oblasti regrutacije", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je cilj akcije obnova poverenja u institucije koje u ratnim uslovima imaju "ključnu ulogu za državu", prenosi Rojters.

Ukrajinska vojska se već duže se suočava sa nedostatkom ljudstva u ratu protiv Rusije, koji je počeo 2022. godine, dok se istovremeno pojavljuju navodi da su pojedini zvaničnici primali mito kako bi omogućili izuzeća od mobilizacije ili ilegalni izlazak vojno sposobnih muškaraca iz zemlje, uprkos zabrani.

Kurir,rs/Telegraf/Agencije

Ne propustitePlanetaPUTIN NIKAD RATOBORNIJI: NAŠI BORCI I KOMANDANTI KREĆU U NAPAD Poručio da Rusija dobija "pravednu bitku" u Ukrajini, objava NAJVEĆE REGRUTACIJE od 2016. (VIDEO)
ruski predsednik Vladimir Putin ruska vojska oružje
PlanetaPUTIN POTPISAO NOVI DEKRET! Rusija će ove jeseni regrutovati 135.000 ljudi od 18 do 30 godina starosti!
putin EPA Mikhail Metzelsputnikkremlin P copy.jpg
PlanetaVASIL IMA IQ 66, NE ZNA KAKO MU SE ZOVE ZEMLJA, A ŠALJU GA U RAT: Ukrajinska vojska regrutuje i ljude sa mentalnim smetnjama "Na frontu će biti opasnost za sve"
profimedia0898074030.jpg
PlanetaOVAKO RUSI REGRUTUJU KINEZE ZA RAT U UKRAJINI: Nude veće plate od onih koje se zarađuju u Kini! "Prijavljuju se da budu TOPOVSKO MESO"! (VIDEO)
ruska propaganda.jpg
Planeta"BEŽI OD MENE! SRAM VAS BILO" Kijevljani sposobni za vojsku došli na rok koncert, evo kako ih je tamo sačekala vojna policija koja juri regrute (VIDEO)
ukrajina.jpg