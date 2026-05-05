Američke obaveštajne procene kažu da bi Iranu trebalo između devet meseci i godinu dana da izgradi nuklearno oružje, što je nepromenjeno u odnosu na prošlog leta.

Taj vremenski okvir se nije promenio uprkos dvomesečnom ratu koji je, prema rečima predsednika SAD Donalda Trampa, pokrenuo kako bi sprečio Teheran da napravi bombu, javlja novinska agencija Rojters .

Zalihe uranijuma i procene stručnjaka

Prema podacima Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), Iran ima dovoljno visoko obogaćenog uranijuma za proizvodnju 10 bombi, pod uslovom da se dodatno obogati.

Istovremeno, nuklearni inspektori Ujedinjenih nacija nisu uspeli da utvrde gde se nalazi oko 440 kilograma uranijuma obogaćenog na 60 procenata.

„Koliko znamo, Iran i dalje poseduje sav svoj nuklearni materijal“, rekao je Erik Bruer, bivši viši američki obaveštajni analitičar koji je vodio procene iranskog nuklearnog programa. „Taj materijal se verovatno nalazi u dubokim podzemnim objektima kroz koje američka municija ne može da prodre.“

Iran je više puta negirao da pokušava da razvije nuklearno oružje. Američke obaveštajne agencije i IAEA navode da je Teheran obustavio svoj program razvoja bojevih glava još 2003. godine.

Stav američke administracije

Uprkos nepromenjenoj obaveštajnoj proceni, neki zvaničnici, uključujući američkog državnog sekretara Marka Rubija, tvrde da su američki udari na iransku protivvazdušnu odbranu smanjili nuklearnu pretnju. Oni smatraju da je to smanjilo sposobnost Irana da brani svoja nuklearna postrojenja ako odluči da ubrza razvoj oružja.

„Dok je operacija „Ponoćni čekić“ uništila iranska nuklearna postrojenja, operacija „Epski bes“ je nadogradila taj uspeh i desetkovala iransku odbrambenu industrijsku bazu, koju su koristili kao štit za svoje nuklearne ambicije“, rekla je portparolka Bele kuće Olivija Vejls. „Predsednik Tramp je odavno jasno stavio do znanja da Iran nikada ne sme imati nuklearno oružje – i on ne blefira“.