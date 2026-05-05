NEŠTO SE SPREMA, NEMAČKI BRODOVI KREĆU KA IRANU! Tramp pred odlazak u Kinu mora da reši sukob u Ormuskom moreuzu, Amerika očekuje da Peking pritisne Teheran
Danas je 67. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana, ponovo se puca u Ormuskom moreuzu nakon što je američki predsednik Donald Tramp objavio početak "Projekta sloboda".
Cilj operacije je da pomorske trupe pod komandom Vašingtona izvuku brodove koji su već više od dva meseca blokirani na toj važnoj plovnoj ruti koju kontroliše iranska Revolucionarna garda.
Nemačka spremila dva broda za slanje u Ormuski moreuz
Nemačka Ratna mornarica raspoređuje dva broda u Sredozemnom moru uoči njihovog mogućeg slanja u Ormuski moreuz blizu obala Irana.
Jahu njuz prenosi navode nemačke agencije DPA da minolovac "Fulda" isplovio iz Kila, a da se brod za snabdevanje Mozel, koji trenutno operiše u Egejskom moru, priprema se za moguće raspoređivanje na Bliskom istoku.
Iz ministarstva u Berlinu je navedeno da je cilj da se brodovi pozicioniraju bliže potencijalnom poprištu operacija u slučaju međunarodnog raspoređivanja pomorskih snaga i da u okvoru toga "očekuje raspoređivanje dodatnih kapaciteta u narednim nedeljama".
Preduslovi za nemačko učešće u operacijama, prema saopštenju, ostaju trajni prekid neprijateljstava, delovanje u okvirima međunarodnog prava i mandat dobijen od Bundestaga.
Međunarodna koalicija koju predvode Francuska i Velika Britanija priprema se za moguću pomorsku operaciju u Ormuskom moreuzu kada neprijateljstva prestanu na tomk plovnom putu.
Trampu nerazrešeni sukob s Iranom slabi poziciju uoči posete Siju, Besent kaže da Kina može da natera Teheran na deblokadu Ormuskog moreuza
Dugo očekivana poseta američkog predsednika Donalda Trampa Pekingu i samit sa predsednikom Si Đinpingom naredne nedelje mogli bi da iskomplikuju bilo kakvu odluku o nastavku rata s Iranom.
CNN podseća da je Tramp odložio putovanje prvobitno planirano prošlog meseca pošto je sukob tada bio u punoj snazi.
Kina je u više navrata pozivala na deblokadu Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi veliki deo energetskih proizvoda koji su joj neophodni.
Američka televizija ocenjuje da bi dolazak Trampa u Peking sa, u najboljem slučaju nerazrešenim sukobom - ili u najgorem ponovo razbuktanim - mogao bi da oslabi poziciju šefa Bele kuće tokom razgovora sa Sijem.
Ministar finansija Skot Besent, koji je vodio preliminarne razgovore sa Kinezima uoči Trampove posete, kazao je sinoć za Foks njuz da Peking može da učini više u ubeđivanju Irana da dozvoli brodovima prolazak kroz moreuz.
- Hajde da vidimo da li će Kina pojačati diplomatiju i naterati Irance da otvore moreuz - rekao je Besent.
Američki ambasador u UN okuplja zalivske saveznike za rezoluciju protiv Irana
Majk Volc, američki ambasador u Ujedinjenim nacijama, izjavio je sinoć na konferenciji za medije da će SAD, zajedno sa Bahreinom i saveznicima u Persijskom zalivu, u Savetu bezbednosti podneti rezoluciju koja bi pozvala Iran na odgovornost za višemesečno blokiranje Ormuskog moreuza.
Tramp: Ne mogu da vam kažem da li je prekid vatre gotov jer biste rekli da nisam dovoljno pametan da budem predsednik
Američki predsednik Donald Tramp je sinoć odbio da kaže da li je prekid vatre s Iranom i dalje na snazi nakon što su obe strane objavile da su otvorile vatru u Ormuskom moreuzu u ponedeljak.
Šef Bele kuće je u emisiji "Hju Hjuit šou" upitan da li je pauza u neprijateljstvima ovim "završena" i da li će se napadi nastaviti.
- Pa, to ne mogu da vam kažem. Kada bih odgovorio na to pitanje, rekli biste da ovaj čovek nije dovoljno pametan da bude predsednik - kazao je Tramp.
Iran: U američkim napadima ubijeno pet ljudi na dva civilna broda
Izvor iz iranske vojske kazao je tamošnjim medijima da je pet ljudi je poginulo nakon što su SAD napale dva civilna broda koji su prevozili robu ka Iranu.
To je objavljeno nakon tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa da je juče uništeno nekoliko "malih brodova" u Ormuskom moreuzu.
- Pucali smo na sedam malih brodova ili kako vole da ih nazivaju "brzih" brodova. To je sve što im je ostalo - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) misleći na Iran.
Prethodno je Teheran saopštio da je pogodio američki ratni brod u blizini moreuza, ali je američka vojska odbacilatu tvrdnju.
Vojni analitičari: Taktički uspeh "Projekta sloboda", ali...
Prvi dan operacije "Projekt sloboda", plana američke vojske da ponovo pokrene pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz, postigao je "taktički uspeh".
To je za CNN izjavila Karen Gibson, penzionisana general-potpukovnica oružanih snaga SAD, koja je ipak dodala da to ipak treba da se posmatra u odnosu na predratnih 120 brodova dnevno koliko je prolazilo tim plovnim putem.
Analitičar Karl Šuster, bivši kapetan američke Ratne mornarice, rekao je američkoj televiziji da bi broj trgovačkih brodova koji prolaze moreuzom uskoro mogao da poraste na 20 do 30 dnevno ako Iran ne spreči američke snage u zaštiti tih plovila.
