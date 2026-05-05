U eksploziji u fabrici vatrometa u kineskoj pokrajini Hunan stradala je 21 osoba, a povređena još 61, a predsednik Si Đinping zatražio je detaljnu istragu.

Rojters prenosi da su to objavili kineski državni mediji.

Zastrašujuća detonacija u okrugu Lijujang u kojem je centar proizvodnje opreme za vatromete, dogodila se u ponedeljak oko 16.40 sati po lokalnom vremenu.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koji prikazuju ogromne oblake dima kako se uzdižu ka nebu.

Navodi se da je pet spasilačkih timova sa skoro 500 ljudi i tri spasilačka robota poslato na mesto nesreće.

Vlasti su evakuisale stanovništvo iz opasne zone, blokirale područje do tri kilometra od mesta eksplozije pošto su dva skladišta crnog baruta unutar fabričkog kompleksa predstavljala i dalje veliku opasnost.

Eksplozija se dogodila u kompaniji "Huašeng fajervorks menjufektučuring end displej".

Čajna dejli je objavio da je odgovorno lice iz kompanije pritvoreno, a uzrok nesreće se istražuje.

Agencija Sinhua je javila da je Si pozvao na brzu istragu kako bi se utvrdio uzrok eksplozije i odgovornost za incident.

Rojters podseća da je Kina prošle godine izvezla opremu za vatromete u vrednosti od 1,14 milijardi dolara, što je više od dve trećine globalne prodaje tih proizvoda.

Si je takođe naredio vlastima da pojačaju procenu rizika i kontrolu u industrijama od ključnog značaja, poboljšaju javnu bezbednost i osiguraju bezbednost života i imovine ljudi.

Britanska agencija navodi da predsednik Kine često izdaje "važne instrukcije" lokalnim zvaničnicima nakon velikih nesreća i katastrofa sa smrtnim ishodima.

Prošle nedelje Si je pozvao na sveobuhvatno unapređenje kapaciteta Kine za reagovanje na katastrofe.

On je takođe izdao instrukcije nakon požara koji je opustošio nekoliko stambenih tornjeva u kompleksu Vang Fuk Kort u Hongkongu u novembru, kada je poginulo 168 ljudi.

