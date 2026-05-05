Slušaj vest

Oznake sezona slede kretanje Sunca, a vremenski markeri, odnosno datumi na koje padaju, nazivaju se Đije Ći, što doslovno znači Čvor vremena. Lisija je sedma od ukupno 24 oznake sezona, ali prva oznaka sezone leta.

Kinezi u svakodnevnom životu poštuju oznake sezona koje opisuju klimatske promene i upućuju na načine očuvanja zdravlja.

Oznaka sezone Lisija počinje oko 5. maja i označava zvaničan početak leta.

Žabe krekeću, pozdravljajući dolazak leta.

Plodovi iz dana u dan bujaju.

Lisija je oznaka sezone prepune života i nade.

U mnogim mestima u Kini organizuju različite proslave,

izražavajući čežnju ljudi za boljim životom.

Jedan od najradosnijih običaja jeste tucanje jajima.

Leto dolazi!

Oznaka sezone Lisija Izvor: Kineska medijska grupa

Kineska medijska grupa

Ne propustitePlanetaDing Sjuesijang prisustvovao otvaranju 9. samita o izgradnji Digitalne Kine
Druga objava KMG 30.04.26 foto.jpg
PlanetaMSP: Kina će nastaviti da promoviše trgovinu sa Afrikom uz politiku nulte tarife
Prva objava KMG 30.04.26 foto.jpg
PlanetaKineski ministar odbrane prisustvovao sastanku Šangajske organizacije za saradnju
Druga objava KMG 29.04.26 foto.jpg
PlanetaSvet oseća „bezbednosnu dividendu“ kineskog razvoja usred sukoba na Bliskom istoku
260429 slika.jpg