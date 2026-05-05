Oznaka sezone Lisija
Oznake sezona slede kretanje Sunca, a vremenski markeri, odnosno datumi na koje padaju, nazivaju se Đije Ći, što doslovno znači Čvor vremena. Lisija je sedma od ukupno 24 oznake sezona, ali prva oznaka sezone leta.
Kinezi u svakodnevnom životu poštuju oznake sezona koje opisuju klimatske promene i upućuju na načine očuvanja zdravlja.
Oznaka sezone Lisija počinje oko 5. maja i označava zvaničan početak leta.
Žabe krekeću, pozdravljajući dolazak leta.
Plodovi iz dana u dan bujaju.
Lisija je oznaka sezone prepune života i nade.
U mnogim mestima u Kini organizuju različite proslave,
izražavajući čežnju ljudi za boljim životom.
Jedan od najradosnijih običaja jeste tucanje jajima.
Leto dolazi!
