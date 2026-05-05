Slušaj vest

Ukrajina je danas napala jednu od najvećih ruskih rafinerija nafte, izazvavši požar u industrijskoj zoni u gradu Kiriši u Lenjingradskoj oblasti, rekao je guverner Aleksandar Drozdenko.

- Glavna meta neprijatelja bila je rafinerija nafte (Kirišinjefteorgsintez – KINEF) - rekao je Drozdenko, dodajući da u napadu nije bilo žrtava. Požar je stavljen pod kontrolu i operacije gašenja požara su blizu završetka, rekao je on.

Prema izvorima iz industrije, rafinerija KINEF, jedna od najvećih u zemlji, preradila je 17,5 miliona metričkih tona nafte (350.000 barela dnevno) u 2024. godini, što čini 6,6 procenata ukupne prerade nafte u Rusiji. Proizvela je 2 miliona tona benzina, 7,1 milion tona dizela, 6,1 milion tona lož ulja i 600.000 tona bitumena.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su njegove snage protivvazdušne odbrane uništile 289 ukrajinskih dronova iznad ruskih regiona tokom noći.

Istovremeno, ruski noćni napad dronom i raketama ubio je četiri osobe i ranio 31 u Poltavskoj oblasti u centralnoj Ukrajini i prekinuo snabdevanje gasom hiljadama ljudi, rekao je lokalni guverner u utorak.

Direktni pogodci i krhotine zabeleženi su na dve lokacije u Poltavskoj oblasti, objavio je Vitalij Djakivnič na Telegramu.

Dodao je da je oštećen industrijski objekat, čime je prekinuta snabdevanje gasom skoro 3.500 korisnika. Železnička infrastruktura je takođe oštećena.

Napad na brojne objekte

Kijev independent, pozivajući se na ruske Telegram kanale, izvestio je da su ukrajinske snage pokrenule veliki napad raketama i dronovima na nekoliko ruskih regiona tokom noći 5. maja, navodno pogodivši objekte važne za ruski vojno-industrijski kompleks.

Fotografije i video snimci koje su objavili lokalni stanovnici na društvenim mrežama navodno prikazuju veliku vatru koja dolazi iz JS VNIIR-Progres u Čeboksarima, Čuvaška Republika, ruskog državnog instituta koji proizvodi komponente za visokoprecizno oružje koje Moskva koristi za napad na Ukrajinu.

Eksplozije su se čule u oblasti objekta nakon vazdušne uzbune koja je najavila raketnu pretnju u regionu. Ruski Telegram kanali su izvestili da jeukrajinska krstareća raketa FP-5 Flamingo pogodila objekat.

Stanovnici su kasnije videli kako ukrajinske dronove ponovo napadaju objekat oko 7:30 ujutru po lokalnom vremenu. Lokalni guverner Oleg Nikolajev tvrdio je da je jedna osoba povređena u napadu na Čeboksari.

Prema podacima ukrajinskog Generalštaba, institut, koji se nalazi oko 1.200 kilometara od ukrajinske granice, takođe razvija sisteme za elektronsko ratovanje (EW), uključujući sistem Komet, koji se koristi za ometanje satelitskih, radio i radarskih signala.

Štaviše, njihovi navigacioni moduli se koriste u dronovima Šahed, krstarećim raketama Iskander-K i modulima za klizne bombe.

Serije udara

Prema pisanju Kijev Independenta, ovi napadi su deo šire akcije protiv raznih ruskih regiona, a eksplozije su prijavljene na Krimskom poluostrvu, kao i u gradovima Voronjež i Kazanj.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin takođe je rekao da je pet dronova oboreno dok su se približavali ruskoj prestonici.

Najmanje 18 ruskih aerodroma je izdalo privremenu zonu zabrane leta zbog dolazećih ukrajinskih raketa, a upozorenja za opasnost od leta izdata su u regionima do 2.000 kilometara od rusko-ukrajinske granice.

Ukrajinska vojska još nije komentarisala prijavljene napade, a puni obim pričinjene štete nije odmah bio jasan. Ukrajina redovno izvodi napade dronovima, a ponekad i raketama, na vojne i industrijske objekte u Rusiji.

Raketa "Flamingo" korišćena je od strane Kijeva samo nekoliko puta otkako je prvi put predstavljena prošlog leta, a navodno se njena upotreba povećava.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ju je ranije nazvao "najuspešnijom raketom" Ukrajine, a opremljena je bojevom glavom od 1.000 kilograma sa deklarisanim, ali ne i potvrđenim dometom od 3.000 kilometara.