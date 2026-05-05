Mali avion sa pet putnika srušio se u ponedeljak u zgradu u gradu Belo Horizonte na jugoistoku Brazila, pri čemu su poginule tri osobe, saopštili su lokalni zvaničnici i vatrogasci.

Pilot i kopilot aviona su poginuli u nesreći, saopštila je vatrogasna služba, dok su tri putnika spasena u teškom stanju i prebačena u bolnicu. Prvobitno je objavljeno da su u avionu bile četiri osobe.

Nekoliko sati kasnije, vlada države Minas Žerais saopštila je da je jedan od putnika preminuo u bolnici, dodajući da su druga dva još uvek hospitalizovana i u stabilnom stanju.

Nije bilo povređenih stanovnika niti strukturne štete na zgradi, saopštila je vatrogasna služba.

Avion je poleteo rano popodne sa aerodroma Pampulja, oko 8 km od centra Belo Horizontea, na putu ka Sao Paulu, prema podacima vatrogasne službe.