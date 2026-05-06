U eksploziji u rudniku uglja u provinciji Kundinamarka u Kolumbiji stradalo je devet radnika, a šestoro je povređeno, saopštila je u ponedeljak Nacionalna agencija za rudarstvo, nekoliko nedelja nakon što je izdala preporuke za kontrolu rizika za lokaciju.

Eksplozija se dogodila u rudniku La Ciskuda.

Agencija za rudarstvo je saopštila da je nesreću izgleda izazvalo nakupljanje gasova i da je preporučila da rudnik pojača svoje mere bezbednosti tokom posete lokaciji 9. aprila, tokom koje je identifikovala gasove, uključujući metan, za koje je rekla da mogu postati opasni.

- Kao što je ANM upozorio tokom svojih inspekcijskih poseta, nalazišta uglja mogu predstavljati akumulacije gasova kao što je metan, kao i koncentracije ugljene prašine - navela je agencija u saopštenju.

Šest radnika koji su preživeli prevezeni su u regionalnu bolnicu na lečenje.