U eksploziji u rudniku uglja u provinciji Kundinamarka u Kolumbiji stradalo je devet radnika, a šestoro je povređeno, saopštila je u ponedeljak Nacionalna agencija za rudarstvo, nekoliko nedelja nakon što je izdala preporuke za kontrolu rizika za lokaciju.

Eksplozija se dogodila u rudniku La Ciskuda.

Agencija za rudarstvo je saopštila da je nesreću izgleda izazvalo nakupljanje gasova i da je preporučila da rudnik pojača svoje mere bezbednosti tokom posete lokaciji 9. aprila, tokom koje je identifikovala gasove, uključujući metan, za koje je rekla da mogu postati opasni.

- Kao što je ANM upozorio tokom svojih inspekcijskih poseta, nalazišta uglja mogu predstavljati akumulacije gasova kao što je metan, kao i koncentracije ugljene prašine - navela je agencija u saopštenju.

Šest radnika koji su preživeli prevezeni su u regionalnu bolnicu na lečenje.

Teške nesreće su česte u površinskim i podzemnim rudnicima uglja i zlata u Kolumbiji, uglavnom u ilegalnim ili neformalnim operacijama i onima bez odgovarajućih bezbednosnih mera.

(Kurir.rs/Rojters)

