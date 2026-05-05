Slušaj vest

Putnici na ekspedicionom kruzeru MV Hondijus suočavaju se sa ozbiljnim zdravstvenim problemom nakon sumnje na izbijanje virusne infekcije, dok vlasti Zelenortskih Ostrvaodbijaju da dozvole iskrcavanje obolelih sa broda usidrenog u blizini glavnog grada Praje.

Medicinski timovi su u ponedeljak radili na evakuaciji dve osobe koje pokazuju simptome potencijalno smrtonosnog hantavirusa, dok je kruzer i dalje zadržan uz obalu zapadne Afrike.Roz

Na brodu se nalazi oko 150 ljudi, većinom turista iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država i Španije.

Situacija se dodatno zakomplikovala nakon što su tri osobe - bračni par iz Holandije i jedan nemački državljanin - izgubile život, dok je veći broj putnika oboleo. Među njima je i jedan Britanac koji je napustio brod i trenutno se nalazi na lečenju u Južnoj Africi.

1/4 Vidi galeriju MV Hondius kruzer Foto: ELTON MONTEIRO/LUSA

Apel putnika sa broda

Situaciju je dodatno dramatizovao emotivan apel putnika na brodu.

Američki putopisni bloger Džejk Rozmarin obratio se javnosti putem društvenih mreža direktno iz svog kreveta na brodu.

- Trenutno sam na brodu MV Hondijus i ono što se ovde dešava je veoma stvarno za sve nas - rekao je.

- Mi nismo samo priča, nismo samo naslovi, mi smo ljudi. Ljudi sa porodicama, sa životima, sa ljudima koji nas čekaju kod kuće - nastavlja influenser.

Vidno potresen i u suzama, dodao je da je neizvesnost najteži deo situacije.

- Sve što trenutno želimo jeste da se osećamo bezbedno i da idemo kući. Ako vidite izveštaje o ovome, zapamtite da iza toga stoje pravi ljudi - poručio je Džejk Rozmarin.

Vlasti Zelenortskih Ostrva ne dozvoljavaju iskrcavanje

Prema službama za praćenje plovila, brod je usidren uz obalu najmanje 24 sata bez dozvole za pristajanje.

Polarna kruzerska pruga duga 107 metara, u vlasništvu kompanije Oceanwide Expeditions, isplovila je iz Ušuaje, Argentina, pre oko tri nedelje i napravila je nekoliko zaustavljanja tokom putovanja preko Atlantika.

Na brodu se nalazi oko 150 putnika i članova posade iz čak 23 zemlje.Pošto brod plovi pod holandskom zastavom, Holandija koordinira konzularnu pomoć.

Kompanija je potvrdila da se suočava sa "ozbiljnom medicinskom situacijom", dodajući da čeka odobrenje za iskrcavanje putnika, posebno onih kojima je hitno potrebna nega.

Uprkos pritisku, vlasti Zelenortskih Ostrva su do sada odbile da dozvole iskrcavanje. Prema lokalnim medijima, zdravstvene vlasti smatraju da brod treba da nastavi svoju rutu kako bi zaštitile lokalno stanovništvo od potencijalne infekcije.

U međuvremenu, među putnicima vlada napetost i strah, jer period inkubacije hantavirusa može trajati i do osam nedelja, što dodatno otežava procenu ko je zaražen.

Prve žrtve

Prva žrtva bio je Holanđanin (70) koji je preminuo 11. aprila. Njegova supruga se razbolela dok se vraćala kući i umrla je 27. aprila.

Istog dana, teško se razboleo i britanski državljanin, koji je potom evakuisan u Južnu Afriku, gde je potvrđen soj hantavirusa.

Drugog maja preminuo je i nemački putnik, dok su dva člana posade sa teškim respiratornim simptomima trenutno na brodu.

U pismu putnicima, koje su mediji videli, kompanija je saopštila da "reaguje na nekoliko slučajeva neidentifikovanog virusa" i potvrdila još jedan smrtni slučaj tokom noći. Putnicima je savetovano da nose maske, održavaju socijalnu distancu i smanje kontakt.

Foto: Sascha Steinach / imago stock&people / Profimedia

Šta je hantavirus?

Hantavirusi su grupa virusa koje najčešće prenose glodari i mogu se preneti na ljude kontaktom sa njihovim sekretima.

Iako se obično ne šire sa osobe na osobu, mogu izazvati teške bolesti poput plućnog sindroma hantavirusa ili hemoragične groznice sa bubrežnim sindromom.