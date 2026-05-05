Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odgovorio na ruski predlog kratkotrajnog primirja povodom Dana pobede objavom da će Kijev sprovesti sopstveni jednostrani "režim tišine" počev od noći između 5. i 6. maja.

Kijev post ocenjuje da Zelenski ovim potezom direktno izaziva Kremlj, koji je juče objvaio dvodnevni prekid vatre od 8. do 9. maja kako bi se olakšalo održavanje godišnje vojne parade u Moskvi u znak sećanja na sovjetsku pobedu u Drugom svetskom ratu.

Prošle nedelje Zelenski je odbacio taj ruski predlog kao "neozbiljan", nazvavši ga "pozorišnom predstavom" i "manipulacijom" usmerenom isključivo na zaštitu ruske parade povodom Dana pobede, a ne na težnju ka istinskom miru.

"Ljudski život važniji od godišnjica"

U saopštenju objavljenom na društvenim mrežama Zelenski je ponovio da je spasavanje života važnije od simboličnih događaja.

- Ljudski život je neuporedivo veća vrednost od "proslave" bilo koje godišnjice. U tom smislu, objavljujemo režim tišine počev od ponoći između 5. i 6. maja - naveo je Zelenski.

Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi

Andrij Sibiha, ministar spoljnih poslova Ukrajine, podržao je izjavu Zelenskog objavom na društvenoj mreži X, napisavši da mir "ne može da čeka 'parade' i 'proslave'".

- Ako je Moskva spremna da okonča neprijateljstva, to može učiniti već sutra uveče. Ukrajina je spremna. Ovo je ozbiljan predlog za okončanje rata i okretanje diplomatiji - naveo je sinoć Sibiha.

On je pozvao ukrajinske partnere, miroljubive države i međunarodne organizacije da podrže apel za okončanje neprijateljstava.

Andrij Sibiha

- 6. maj će pokazati da li je Moskva ozbiljna i šta zapravo želi – mir ili vojne parade - zaključio je Sibiha.

Pretnje i strah Moskve

Kontrapredlog Kijeva za prekid vatre došao je u trenutku dok se Rusija priprema za paradu povodom Dana pobede 9. maja, a usred zabrinutosti zbog mogućih ukrajinskih napada dronovima na Moskvu.

Uprkos objavljivanju sopstvenog primirja, rusko Ministarstvo odbrane upozorilo je na "ogromnu" odmazdu ako se proslave poremete.

Zelenski tvrdio da stav Moskve pokazuje da se Rusija plaši i da ne može bezbedno da održi takve događaje bez ukrajinske saradnje po tom pitanju.

- Vreme je da ruski lideri preduzmu stvarne korake kako bi okončali rat koji su poveli, posebno zato što rusko Ministarstvo odbrane smatra da ne može da održi paradu u Moskvi bez dobre volje Ukrajine - poručio je Zelenski.

Ukrajinski napad dronovima na terminal ruske kompanije "Transnjeft" u Novorosijsku

Kijev post navodi da je Ukrajina dosledno insistirala na dužim prekidima vatre, uključujući predloge za 30-dnevne pauze u borbama, tvrdeći da kratkoročna primirja prvenstveno služe u taktičke ili političke svrhe kao što je obezbeđivanje prazničnih parada u Moskvi, a ne trajno zaustavljanje rata.

Dan pobede bez prikazivanja vojne moći

Navodi se da Dan pobede ostaje politički najvažniji praznik u modernoj Rusiji i zauzima centralnu ulogu u ratnim porukama predsednika Vladimira Putina.

Od početka opšte invazije na Ukrajinu u februaru 2022, Kremlj je sve više povezivao taj rat sa pobedom Sovjetskog Saveza nad nacističkom Nemačkom tokom Drugog svetskog rata, predstavljajući novi sukob kao deo šire istorijske borbe protiv "nacizma".

Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima

Po prvi put od 2008. godišnja parada Dana pobede u Rusiji održaće se bez teške vojne opreme kao što su tenkovi, lanseri raketa ili artiljerijski sistemi.

Parada u Moskvi povodom Dana pobede 9. maja 2025.

Zvanično, rusko Ministarstvo odbrane je navelo "trenutnu operativnu situaciju" kao razlog za tu odluku, ali analitičari tvrde da odsustvo moćnog arsenala odražava i nedostatak opreme i bezbednosne strahove Moskve.