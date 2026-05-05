SVEKRVA PRESUDILA SNAJI ZBOG ŠVALERACIJE! Sasula joj dva hica u glavu, a njen potez neposredno nakon zločina šokirao je javnost: "Sada mi je obraz čist"
Porodična tragedija dogodila se juče u Istanbulu, gde je svekrva ubila svoju snaju u porodičnoj kući.
Bursin Šahin (25) ubila je njena svekrva, Menekša K. (58), koja ju je navodno dva puta pucala u glavu pre nego što je izašla na balkon i proslavila zločin pred komšijama.
Prema turskim medijima, nakon ubistva, Menekša je izašla na prozor i uzviknula: "Ubila sam snaju, sada mi je obraz čist".
Zatim je zapalila cigaretu i čekala da stigne policija.
Motiv ubistva
Istraga pokazuje da je motiv ubistva navodna ljubomora svekrve i sumnja da snaja vara njenog sina, koji je već nekoliko godina u zatvoru.
Prema dostupnim informacijama, svekrva i snaja su se prethodno posvađale, nakon što je Menekš pitala: "Kako te nije sramota da varaš mog sina? On je u zatvoru! Kako te nije sramota?"
Nakon verbalnog obračuna, situacija je eskalirala. Snaja joj je odgovorila, nakon čega je svekrva uzela pištolj i ispalila joj dva hica u glavu.
Saznalo se da je osumnjičena u svojoj izjavi rekla da je njen sin šest godina u zatvoru, da sumnja da je njena snajka Bursin Šahin prevarila sina, te da su se njene sumnje povećale nakon što je videla SMS poruke na telefonu na dan incidenta i da se naljutila jer njen sin ima dvoje dece sa tom ženom, te joj je dva puta joj pucala u glavu pištoljem koji je pronašla u kući.
- Rekla sam: Kako se usuđuješ da varaš mog sina? Moj sin je u zatvoru. Imaš decu, kako te nije sramota?' Kako možeš ovo da radiš?, a ona mi je vulgarno odgovorila: 'Uradiću to.' Onda sam se naljutila, uzela pištolj iz ormara i pucala u nju" - izjavila je Menekša K.
Prema nezvaničnim informacijama, Menekš K. je ranije bila osuđivana za trgovinu drogom i provela je skoro sedam godina u zatvoru.
(Kurir.rs/Milliyet)