Deklaracija koja je danas usvojena na samitu u Jerevanu potvrđuje strateško partnerstvo Evropske unije (EU) i Jermenije, sa fokusom na podršku demokratskim reformama, ljudskim pravima, vladavini prava i suverenitetu Jermenije, kao i jačanju ekonomske i infrastrukturne saradnje, objavila je EU.

"Ponovo potvrđujemo da budućnost Jermenije mora biti određena slobodno i demokratski od strane njenih građana", naveli su.

Poseban akcenat stavljen je na bezbednost i odbranu, uključujući saradnju u borbi protiv hibridnih pretnji, misiju EU u Jermeniji, kao i pružanje pomoći u vrednosti od 30 miliona evra za unapređenje interoperabilnosti Oružanih snaga Jermenije.

U ekonomiji i infrastrukturi, deklaracija predviđa investicije EU u vrednosti od 2,5 milijardi evra u okviru strategije Globalna kapija, razvoj transporta, energije, digitalnih mreža i jačanje regionalne povezanosti.

Takođe, EU i Jermenija će unaprediti saradnju u digitalnoj ekonomiji, veštačkoj inteligenciji, tehnologiji poluprovodnika i računarstvu visokih performansi.

Deklaracija uključuje i napredak u viznoj liberalizaciji, jačanju saradnje sa EU agencijama (Europol, Eurodžast, Fronteks), kao i u nauci, obrazovanju i kulturi kroz programe poput Erasmus+, Horizont Evropa, Kreativna Evropa i EU4Youth.

Na međunarodnom planu, deklaracija potvrđuje podršku EU miru i stabilnosti u regionu, uključujući normalizaciju odnosa Jermenije sa Azerbejdžanom i Turskom, i poziva na sveobuhvatni, pravedni i trajan mir u Ukrajini.

Samit EU i Jermenije u Jerevanu, obraćanje predsednika Evropskog saveta Antonija Košte, jermenskog premijera Nikola Pašinjana i predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen

Samit i usvojena deklaracija predstavljaju značajan korak ka dubljem partnerstvu, miru i prosperitetu u Južnom Kavkazu i jačanju veza između Jermenije i EU, ocenili su.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta ocenio je da je prvi samit EU i Jermenije u Jerevanu važan istorijski trenutak.

"Ovo šalje jasnu poruku o tome kako EU želi da se angažuje sa Jermenijom", rekao je on na otvaranju.

Košta je istakao da Jermenija trenutno doživljava novi zamah mira i konsolidacije demokratskog sistema, što, prema njegovim rečima, predstavlja idealnu priliku za jačanje bilateralnih odnosa sa Evropskom unijom.

Poseban akcenat stavio je na zajedničke inicijative u oblasti odbrane i borbe protiv hibridnih pretnji, uključujući i misiju EU koja ima za cilj jačanje demokratske otpornosti Jermenije.

"To predstavlja opipljiv znak naše zajedničke posvećenosti rešavanju zajedničkih izazova. I naravno, za nas je veoma važno da zaštitimo slobodu jermenskog naroda da sam bira svoju sudbinu. Možete računati na nas da ćemo zajedno raditi i razvijati našu zajedničku sudbinu", dodao je.

EU, istakao je, vidi Jermeniju kao strateškog partnera u Južnom Kavkazu, ali i kao važnu kariku u povezivanju Evrope sa Kaspijskim morem i Centralnom Azijom.

Evropska komisija i predsednica Ursula fon der Lajen fokusiraće se na konkretne rezultate samita, sa ciljem da se kroz strateško partnerstvo grade mir i prosperitet za Jermeniju i Evropu u celini.