U napadu koji je usledio nakon noćnih udara, jedna bespilotna letelica srušila se na stambenu zgradu u Ulici Stroitelja. Prema izveštajima kanala Shot i Mash, na šestom spratu izbio je požar koji je oštetio najmanje osam stanova.

Zabeleženi su i udari na stambene zgrade u ulicama Lenjinskog Komsomola i Huzangaja. Jedna od pogođenih zgrada, u ulici Lenkom, nalazi se samo 350 metara od vojne fabrike VNIIR-Progress, koja proizvodi antene za dronove.

U napadima je jedna osoba poginula, a 12 ih je povređeno. Stanari su evakuisani, a na terenu su sve hitne službe. Nakon vazdušnog napada, škole i tehničke škole u Čuvašiji prešle su na nastavu na daljinu.

Roditeljima dece vrtićkog uzrasta savetovano je da ih ne dovode u ustanove, a deo tržnih centara obustavio je rad.

Republičko ministarstvo saobraćaja izvestilo je da je sav javni prevoz u Čeboksariju „na neodređeno vreme“ obustavljen iz bezbednosnih razloga.

Građani su pozvani da ostanu mirni i, ako je moguće, ne napuštaju svoje domove. Premijer Čuvaške Republike Sergej Artamonov rekao je da vlasti razmatraju uvođenje vanrednog stanja.



Zelenski: Naše dalekometne sankcije deluju

O napadima se oglasio i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

- Naše dalekometne sankcije i dalje predstavljaju potpuno opravdan odgovor na ruske napade. Sinoć su, u sklopu operacije Duboki udar Oružanih snaga, izvedena borbena lansiranja krstarećih projektila F-5 Flamingo na više neprijateljskih ciljeva, uključujući objekte vojno-industrijskog kompleksa u Čeboksariju. Ukrajinski Flamingosi prešli su više od 1.500 kilometara. Gađani vojni proizvodni pogon proizvodio je sisteme relejne zaštite, sisteme automatizacije i niskonaponsku opremu. Fabrika je snabdevala navigacione komponente za rusku mornaricu, raketnu industriju, vazduhoplovstvo i oklopna vozila - sve što Rusi koriste u ratu protiv nas, protiv Ukrajine. Rusija mora da okonča rat i okrene se stvarnoj diplomatiji. Naš smo predlog jasno izneli. Slava Ukrajini! - objavio je Zelenski.

Noćni napadi

Današnjim napadima prethodila je vazdušna uzbuna tokom noći. Regionalni guverner Oleg Nikolajev nakon toga je izvestio o napadu na Čeboksari u kojem su povređene tri osobe. Prema snimcima lokalnih stanovnika koje je analizirala Astra, meta noćnog napada bila je fabrika VNIIR-Progress. U napadu je oštećena i zgrada Elektromašinskog koledža u Čeboksariju, smeštena preko puta fabrike.

Fotografije i snimci koje su na društvenim mrežama objavili lokalni stanovnici navodno prikazuju požar u postrojenju JSC VNIIR-Progress u Čeboksariju u Čuvaškoj Republici. Reč je o državnom institutu koji proizvodi komponente za visokoprecizno oružje koje Rusija koristi u napadima na Ukrajinu.

Nakon proglašenja vazdušne uzbune zbog pretnje projektilima u tom području čule su se eksplozije u blizini objekta. Ruski Telegram kanali navode da je postrojenje oštećeno projektilom FP-5 Flamingo ukrajinske proizvodnje.



U Čeboksariju povređena jedna osoba

Stanovnici su kasnije, oko 7:30 po lokalnom vremenu, ponovo videli ukrajinske dronove kako pogađaju isti objekat. Guverner regiona Oleg Nikolajev izvestio je da je u napadu na Čeboksari povređena jedna osoba. Prema ukrajinskom Generalštabu, institut, koji se nalazi oko 1200 kilometara od ukrajinske granice, razvija i sisteme elektronskog ratovanja, uključujući antene Kometa koje služe za ometanje satelitskih, radio i radarskih signala.

Takve antene koriste se u dronovima tipa "šahed", krstarećim projektilima Iskander-K i modulima za navođene vazdušne bombe, oružju koje Rusija koristi za napade na vojne i civilne ciljeve u Ukrajini.



NASA sistem zabeležio požare na području rafinerije u Kirišiju

Kasnije tokom jutra ukrajinska vojska navodno je izvela i napad na rafineriju nafte u Kirišiju, poznatu kao KINEF, jednu od najvećih u Rusiji po količini prerade. Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko prvo je izvestio o napadu u neodređenoj industrijskoj zoni u Kirišiju, a potom potvrdio da je glavna meta bila rafinerija.

NASA-in sistem za praćenje požara FIRMS zabeležio je više požara na području rafinerije, što ide u prilog tim tvrdnjama, a na društvenim mrežama pojavile su se i fotografije na kojima se vidi dim iz postrojenja.

Rafinerija u Kirišiju jedna je od tri najveće u Rusiji, s godišnjim kapacitetom prerade od oko 20 do 21 milion tona sirove nafte. Proizvodi više od 6% ukupne količine rafinisanih naftnih derivata u Rusiji, uključujući gorivo koje koristi vojska.

Drozdenko je takođe naveo da je iznad Lenjingradske oblasti oboreno 29 dronova. I rafinerija i institut i ranije su bili meta ukrajinskih napada.



Rusija: Oborili smo ukupno 289 dronova

Napadi su deo šire operacije tokom koje su eksplozije prijavljene i na okupiranom Krimu, kao i u ruskim gradovima Voronježu i Kazanju. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin objavio je da je oboreno pet dronova koji su se približavali ruskoj prestonici.

Rusko ministarstvo odbrane navelo je da je ukupno oboreno 289 dronova iznad različitih ruskih regiona. Zbog napada je najmanje 18 ruskih aerodroma privremeno obustavilo saobraćaj, dok su uzbune proglašene i u regionima udaljenim do 2.000 kilometara od rusko-ukrajinske granice.

Ukrajinska vojska zasad se nije zvanično oglasila, a razmere štete još nisu potpuno jasne. Ukrajina redovno sprovodi napade dronovima na vojne i industrijske ciljeve u Rusiji.

Dron juče pogodio stambeni neboder u Moskvi

Projektil Flamingo, koji proizvodi kontroverzna kompanija Fire Point, Ukrajina koristi od prošlog leta, u početku u ograničenom broju slučajeva, ali je njegova upotreba učestalija od novembra 2025.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ranije ga je nazvao „najuspešnijim projektilom“ Ukrajine. Reč je o domaće razvijenom oružju s bojevom glavom od 1.000 kilograma i dometom od oko 3.000 kilometara.

Čeboksari je glavni grad ruske republike Čuvašije, smešten na obali reke Volge, oko 650 kilometara istočno od Moskve.

Grad ima oko 500.000 stanovnika i predstavlja važno regionalno industrijsko i administrativno središte.

U sovjetsko doba razvio se kao centar elektrotehničke i mašinske industrije, a i danas u njemu rade fabrike koje proizvode elektronsku opremu, komponente za energetiku i različite industrijske sisteme.