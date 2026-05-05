Od Ormuskog moreuza, gde svaka nova tenzija podiže cenu nafte i preti globalnim šokom, do Evrope koja sve otvorenije ulazi u politički i bezbednosni raskol sa Vašingtonom, svet, čini se, sve više klizi u fazu ozbiljne nestabilnosti, ali i neku novu preraspodelu moći i uticaja. Pretnje, izjave o zajedničkoj evropskoj vojsci i strah od energetskog udara prave sliku u kojoj se stari savezi više ne podrazumevaju, a nova pravila tek nastaju.

Nikola Vujinović , Istraživač Studija bezbednosti istakao je u emisiji "Redakcija" da je svet u već jednoj fazi nestabilnosti, a od 2022. godine postoji nova geopolitička realnost gde nastaju novi savezi i nove vrednosti:

- Tramp se neće određivati o iranskom sukobu jer bi to dovelo kongres u poziciju gde mogu da mu spreče da vodi rat. On je u 60. danu poslao pismo kongresu gde je rekao da taj sukob više i ne postoji. Meni se čini da je cilj Trampa u ovom mandatu da sa svojim evropskim saveznicima postigne nove dogovore. U prvi mah se činilo da je to insistiranje da oni preuzmu više odgovornosti i tereta a sada se čini da se u Davosu nešto dogovorilo.

Dodaje i da je administracija Trampa potcenila iransku gardu i poredak, kao i evropske saveznike:

- Evropa je stara dama, poslednjih 80 godina živi u sistemu koji je vrlo lagodan i kvalitet života je bio primarna vrednost a nju ne možete maltretirati na taj način. Ja nemam pozitivno mišljenje o tim liderima, ali ovo maltretiranje vodi ka tom predvrednovanju. To je ta priča o evropskoj vojsci i o toj militarizaciji. Sve to zahteva vreme, novac i promenu nekih vrednosnih opredeljenja kod građana Evropske unije.

Američko društvo akter globalnih promena

Zoran Milivojević, karijerni diplomata kazao je da zapadni raskol ima ozbiljan koren koji se ogleda u očiglednoj promeni sveta:

- Fon der Lajen kaže da će po svaku cenu braniti liberalni poredak. Evropljani ne shvataju da se svet promenio i da pored Zapada koji je dominirao do sad, postoje neki drugi faktori koji dominiraju. Na primer Kina. Ona prednjači kada se govori o veštačkoj inteligenciji, potencijalima. Počev od ljudskog bez koga nema života.

Kaže da je upravo Tramp izraz globalne promene u kojoj je američko društvo, od koga se traži da se ponaša globalno a ne lokalno:

- Vraćanje na indentitet, koren i tradicionalne vrednosti su suština. Amerikanci Evropu smeštaju u globalni kontekst i upravo zbog toga neće da ratuju sa Rusijom jer je ona globalni rival sa tvrdom moći. Ona je najveća nuklearna sila i to ne možete izbeći. Evropske elite imaju problem da to shvate i tu leži njihov raskol - rekao je Milivojević ističući da ni Evropska unija nije više kao nekada:

- Ona je nastala kao mirovni poredak zasnovan na ekonomiji i 4 slobode, a toga sada nema, govori se o militarizaciji. Ako bi se elite vratile na tu logiku ne bi bile na vlasti, ne bi mogle da opstanu. Oni su se odrekli onoga što je fundimentalna stvar. Mastrikt - zajednička valuta je osnova da vi ne pređete 60% GDP-a i da odete u minus. To mora da ima svoju posledicu.

Kako prosečan amerikanac gleda na politiku Donalda Trampa?

Tramp ne prihvata da mu opada popularnost među građanima,ali sa druge strane, vesti koje pristižu iz Amerike, pokazuju da se SAD, u jeku rata sa Iranom, suočavaju i sa sve većom ekonomskom krizom, da skoro polovina građana živi „od plate do plate“ i strahuje od vanrednih troškova, a da je glavni krivac za ovakvo stanje nestabilna inflacija.

Skok cena nafte uzrokovao je da inflacija u martu skoči na 3.3% što je ujedno bio i najveći mesečni skok inflacije još od 2021. godine. Gorivo je na istorijskom maksimumu.

Uživo iz Indianapolisa javio se Aleksandar Đuričić advokat i politikolog koji je potvrdio ove podatke i naglasio da se američko raspoloženje može opisati Trampovim rejtingom koji je između 35 i 40%, što je istorijski nizak nivo:

- Razlog tome je sukob u Iranu i samo 56% amerikanaca podržava rat u Iranu. Cena nafte je porasla za 44%. Vidimo efekte toga, neraspoloženje raste i zato postoje protesti po čitavoj državi.

