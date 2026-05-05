Slušaj vest

Rakete su pogodile objekat u trenutku kada su vatrogasne jedinice pokušavale da obuzdaju veliki požar koji je izbio nakon prvog napada, javlja Ukrajinska pravda.

Informacije o ovoj tragediji potvrdili su ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Ihor Klimenko i šef ukrajinske Službe za vanredne situacije (SES) Andrij Danik.

- Neprijatelj je tokom noći napao postrojenje za vađenje gasa u Poltavskoj oblasti. Kada su jedinice SES-a stigle na teren i počele da gase vatrenu stihiju, neprijatelj je ponovo napao projektilom. Nažalost, dva vatrogasca zadobila su smrtonosne povrede - izjavio je Klimenko.

1/5 Vidi galeriju Ukrajinski vatrogasci poginuli u ruskom napadu Foto: DSNS.GOV.UA

Ministar je precizirao da je još 23 vatrogasca ranjeno, od kojih je troje u kritičnom stanju. Andrij Danik je dodao da su u ovom podmuklom napadu poginule još dve osobe, dok je osmoro ranjeno.

U napadu su život izgubili Viktor Kuzmenko, zamenik načelnika Operativnog koordinacionog centra SES-a u Poltavskoj oblasti, i Dmitro Skril, vatrogasac-spasilac.

Smrt ovih profesionalaca težak je udarac za celu službu, posebno s obzirom na njihovo ogromno iskustvo u najtežim uslovima, navodi Ukrajinska pravda.

Poginuli Viktor Kuzmenko bio je heroj Ukrajine. Pod njegovim vođstvom spaseno je 17 ljudi nakon ruskog udara na Poltavu 2024. godine.

Tokom svoje karijere učestvovao je u više od 50 akcija spasavanja nakon ruskih napada, sprečavao je tehnološke katastrofe i lično gasio požare na ključnim infrastrukturnim objektima.

Dmitro Skril služio je u Službi za vanredne situacije više od 20 godina.