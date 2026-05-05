Bivša službenica londonske Metropolitanske policije našla se pred sudom pod optužbom da je oštetila prodavce luksuzne robe za više hiljada funti.

Suna Harison-Aziz (28) tereti se da je varala trgovce tako što bi putem interneta poručivala robu, a potom lažno tvrdila da joj ista nikada nije isporučena.

Među prisvojenim predmetima navodno su se našli Dior bikini od 700 funti (805 evra), Kartije Mini Love venčana burma vredna 1.920 funti (2208 evra),Epl MacBook od 2.599 funti (oko 2.990 evra) iz lanca Kari, kao i Monkler jakna plaćena 840 funti (966 evra).

Policajka Suna Harison-Aziz

Ona je danas izvedena pred sud, gde se suočava sa pet tačaka optužnice za korupciju i zloupotrebu policijskih ovlašćenja.

Pored toga, na teret joj se stavljaju četiri tačke za prevaru lažnim predstavljanjem i jedna za ometanje pravde.

Prema navodima suda, bivša policajka je u periodu od januara do septembra 2022. godine neovlašćeno pristupala policijskim bazama podataka, zloupotrebljavala je svoj položaj vršeći provere u ime trećih lica i podnoseći lažne zahteve za povraćaj novca za luksuznu robu.

Takođe, navodi se da je pokušala da omete tok pravde tako što je od bivših kolega sakrila svoj mobilni telefon, tvrdeći da je slomljen i izgubljen. Optužnica je dodatno tereti da je telefon namerno uništila neposredno nakon policijskog pretresa njenog doma.

Harison-Aziz je na optuženičkoj klupi bila sa saoptuženim Edgarom Moraisom (30), koji se sumnjiči da ju je podstrekivao na zloupotrebu službenog položaja.

Treći optuženi, Judžin Nunu (29), koji se tereti za isto delo kao i Morais, nije prisustvovao ročištu zbog otkazanih polazaka vozova.

Slučaj je sada prosleđen Krunskom sudu u Sautvarku, gde je naredno ročište zakazano za 2. jun.