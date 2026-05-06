dug je do 16 metara, ima raspon krila do 9 metara

dug je do 16 metara, ima raspon krila do 9 metara

Slušaj vest

Mađarskaje od švedskog proizvođača Saab preuzela dva nova nadzvučna borbena aviona JAS 39 Gripen C, što predstavlja prvu isporuku u okviru ugovora potpisanog 2024. godine o nabavci ukupno četiri takva vazduhoplova.

Svečana primopredaja održana je prekjuče, piše The Defense Post.

Novi avioni biće stacionirani u vazduhoplovnoj bazi Kečkemetu južnoj Mađarskoj, gde će služiti za brzi odgovor na povrede vazdušnog prostora u regionu. Ovom akvizicijom proširuje se postojeća flota mađarskog ratnog vazduhoplovstva, koja je do sada brojala 14 Gripena.

Mađarski Gripeni, kojima upravlja 101. vazduhoplovna pukovnija, aktivno učestvuju u NATO misiji Baltic Air Policing, u kojoj je Budimpešta do sada četiri puta imala ulogu vodeće nacije.

1/14 Vidi galeriju Gripen Foto: Profimedia, EPA / Szilard Koszticsak, Niall Ferguson / Alamy / Profimedia

Vojska je pre prelaska na švedske avione 2008. godine koristila borbene avione Mikojan MiG-29.

Načelnik Generalštaba mađarskih odbrambenih snaga, general-potpukovnik Gabor Borondi, na svečanosti je istakao značaj ovih aviona.

- Za nas Gripen nije samo avion, nije samo vojno-tehnički uređaj. Za nas, mađarske vojnike, on je garancija našeg suvereniteta. Od tada tu sposobnost ne samo da održavamo, već je i razvijamo - izjavio je.

Gripen, u zavisnosti od konfiguracije, dug je do 16 metara, ima raspon krila do 9 metara i može da primi do dva člana posade.

Pokreće ga turboventilatorski motor General Electric F414 sa naknadnim sagorevanjem, koji mu omogućava maksimalnu brzinu od 2 Maha (2.470 km/h) i visinu leta od 16.000 metara.

Može da nosi do 4535 litara goriva, a dolet mu je 4074 kilometra (2200 nautičkih milja). Nosivost aviona je 7200 kilograma. Opremljen je i paketom za elektronsko ratovanje koji mu omogućava delovanje u neprijateljskom okruženju.

Naoružanje uključuje top kalibra 27 milimetara, infracrveno navođene rakete kratkog dometa IRIS-T, rakete vazduh-vazduh AIM-120 i Meteor sa aktivnim radarskim navođenjem.