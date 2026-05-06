MAĐARI DOBILI NOVE BORBENE AVIONE! Stigla dva GRIPENA iz Švedske! "Za nas, mađarske vojnike, on je garancija našeg suvereniteta"
Mađarskaje od švedskog proizvođača Saab preuzela dva nova nadzvučna borbena aviona JAS 39 Gripen C, što predstavlja prvu isporuku u okviru ugovora potpisanog 2024. godine o nabavci ukupno četiri takva vazduhoplova.
Svečana primopredaja održana je prekjuče, piše The Defense Post.
Novi avioni biće stacionirani u vazduhoplovnoj bazi Kečkemetu južnoj Mađarskoj, gde će služiti za brzi odgovor na povrede vazdušnog prostora u regionu. Ovom akvizicijom proširuje se postojeća flota mađarskog ratnog vazduhoplovstva, koja je do sada brojala 14 Gripena.
Mađarski Gripeni, kojima upravlja 101. vazduhoplovna pukovnija, aktivno učestvuju u NATO misiji Baltic Air Policing, u kojoj je Budimpešta do sada četiri puta imala ulogu vodeće nacije.
Vojska je pre prelaska na švedske avione 2008. godine koristila borbene avione Mikojan MiG-29.
Načelnik Generalštaba mađarskih odbrambenih snaga, general-potpukovnik Gabor Borondi, na svečanosti je istakao značaj ovih aviona.
- Za nas Gripen nije samo avion, nije samo vojno-tehnički uređaj. Za nas, mađarske vojnike, on je garancija našeg suvereniteta. Od tada tu sposobnost ne samo da održavamo, već je i razvijamo - izjavio je.
Gripen, u zavisnosti od konfiguracije, dug je do 16 metara, ima raspon krila do 9 metara i može da primi do dva člana posade.
Pokreće ga turboventilatorski motor General Electric F414 sa naknadnim sagorevanjem, koji mu omogućava maksimalnu brzinu od 2 Maha (2.470 km/h) i visinu leta od 16.000 metara.
Može da nosi do 4535 litara goriva, a dolet mu je 4074 kilometra (2200 nautičkih milja). Nosivost aviona je 7200 kilograma. Opremljen je i paketom za elektronsko ratovanje koji mu omogućava delovanje u neprijateljskom okruženju.
Naoružanje uključuje top kalibra 27 milimetara, infracrveno navođene rakete kratkog dometa IRIS-T, rakete vazduh-vazduh AIM-120 i Meteor sa aktivnim radarskim navođenjem.
Od naoružanja za ciljeve na zemlji i moru, može da nosi rakete vazduh-zemlja AGM-65 Maverik, protivbrodske rakete RBS-15 tipa „ispali i zaboravi“ i laserski navođene bombe.
(Kurir.rs/The Defence Post/Preneo: V.M.)