Muškarac koji je izazvao smrtonosnu eksploziju granatom u kojoj su stradali on i njegova bivša devojka identifikovan je kao Rajan Keli (41), nekadašnji član kriminalne grupe poznate po ugledu na seriju "Breaking Bad".

Tragedija se dogodila u nedelju ujutru u mirnom predgrađu Bristola, a policija ovaj događaj tretira kao ubistvo i samoubistvo.

Eksplozija u ranim jutarnjim časovima

Neposredno pre tragedije, policija je primila poziv da interveniše zbog porodičnog incidenta. Međutim, pre nego što su naoružane jedinice uspele da stignu u ulicu Sternkurt Roud, oko 6:30 časova ujutru odjeknula je stravična detonacija.

Pored dvoje stradalih, u objektu su se nalazili ženin sin i još dva člana porodice. Oni su zadobili lakše povrede i u međuvremenu su otpušteni iz bolnice.

Na lice mesta hitno su upućene spasilačke službe, uključujući i specijalne timove britanske vojske za demontiranje eksplozivnih naprava (EOD). Policija Ejvona i Somerseta saopštila je da, iako je istraga u ranoj fazi, ne traga za drugim osumnjičenima.

Kriminalna prošlost i banda "Breaking Bad"

Rajan Keli odranije je poznat organima reda. Prethodno je odslužio petogodišnju zatvorsku kaznu zbog trgovine kokainom, kao deo narko-mreže.

Keli je osuđen nakon što je, zajedno sa još sedam muškaraca, priznao krivicu za distribuciju droge A klase.

Ovu bandu je iz zatvorske ćelije predvodio 78-godišnji Džordž Rodžers, koji je, uprkos borbi sa rakom pluća, planirao osnivanje ilegalne laboratorije za proizvodnju kristal meta. Srećom, policija je razbila ovu grupu pre nego što je opasna droga stigla na ulice.

U sklopu trenutne istrage, policija pretresa i još jednu kuću u bristolskom naselju Spidvel, koja se dovodi u vezu sa Kelijem.

Tragičan kraj nakon pokušaja bekstva

Komšije navode da se nesrećna žena, čiji identitet još nije zvanično saopšten, nedavno preselila u kuću u naselju Frenčej upravo kako bi pobegla od Kelija.

Komšija i stolar Vejn Smit (58) izjavio je za britanski The Sun: "Pojavio se na njenim vratima sa granatom, detonirao je na pragu i oboje ih ubio".

Smit dodaje da su se od siline detonacije domovi u okolini snažno zatresli: "U prvi mah, kada sam čuo buku, pomislio sam da je u pitanju eksplozija gasa ili teška saobraćajna nesreća. Cela kuća se tresla".

Prijatelji žrtve, koja je radila u solarijumu, skrhani su bolom. Jedan od njih opisao ju je kao "najdivniju ženu", dodajući potresan detalj: "Samo prošle nedelje zvučala je tako srećno jer je konačno bezbedna i slobodna od svog bivšeg dečka".

Opsežna policijska istraga i evakuacija stanovništva

Policija još uvek zvanično ne saopštava tačan uzrok eksplozije, ali su preduzete maksimalne mere bezbednosti. Nadzornik Met Ebs potvrdio je smrt muškarca i žene, ističući da se istraga vodi pod sumnjom na teško krivično delo.

- Porodice stradalih su obaveštene i imaju punu podršku naših specijalizovanih službenika. Naše misli su uz njih u ovim teškim trenucima - rekao je Ebs. "Postavili smo kordon kako bismo zaštitili građane i omogućili detaljan uviđaj. Iz predostrožnosti su angažovani i vojni stručnjaci za eksploziv".

Evakuisani građani iz ugroženog područja privremeno su smešteni u lokalni centar za odmor. U nedelju uveče, nakon opsežnih provera i pretraga imanja, najveći deo oblasti proglašen je bezbednim za povratak.