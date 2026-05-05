Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je Ukrajina napala vojno-industrijske ciljeve duboko u Rusiji krstarećim raketama dugog dometa "Flamingo".

U napadu je pogođena fabrika u Čeboksarima, udaljena više od 1.500 kilometara od ukrajinske granice.

Zelenski je takođe objavio video snimak napada, navodeći da je u pitanju operacija "Duboki udar" ukrajinskih oružanih snaga.

Meta napada: Fabrika ključna za rusku vojsku

Pogođena fabrika u Čeboksarima, glavnom gradu ruske republike Čuvašije, zvanično je poznata kao JSC VNIIR-Progres. Prema rečima Zelenskog, tamo se proizvode sistemi relejne zaštite, oprema za automatizaciju i navigacione komponente koje koriste ruska mornarica, avijacija, raketna industrija i oklopna vozila.

Prema portalu Defense Express, fabrika je ojačana metalnim zaštitnim konstrukcijama od napada dronova, ali ove mere očigledno nisu sprečile udar.

Objekat se smatra vojnim ciljem visoke vrednosti jer proizvodi elektronske komponente za ruske sisteme naoružanja, uključujući opremu za satelitsku navigaciju. Obim štete još nije nezavisno potvrđen.

Ukrajinski predsednik je opisao napade kao odgovor na tekuće ruske napade. "Ovo su sistemi koje Rusija koristi u svom ratu protiv Ukrajine", rekao je Zelenski.

Dodao je da će se ukrajinski kapaciteti dugog dometa nastaviti koristiti protiv vojnih ciljeva, pozivajući Rusiju da okonča rat i uključi se u "pravu diplomatiju".

Raketa dometa 3.000 kilometara

Čak i pre zvanične Zelenskijeve potvrde, spekulisalo se da su u napadu korišćene rakete FP-5 Flamingo. Raketa, koju je razvila kompanija Fajer Point, prvi put je javno predstavljena u Ukrajini 2025. godine.

1/7 Vidi galeriju Ukrajinska raketa Flamingo dometa 3.000 kilometara Foto: Efrem Lukatsky/AP

Dizajnirana je da pogodi ciljeve velike vrednosti, kao što su vojno-industrijski objekti i energetska infrastruktura. Njen navedeni domet je do 3.000 kilometara, a nosi bojevu glavu težine od 1.100 do 1.150 kilograma, brzinom do 900 km/h.

Pre ovog napada, jedna od poslednjih zabeleženih upotreba rakete Flamingo bila je 28. marta, kada je ciljala rusku fabriku eksploziva u Samarskoj oblasti.