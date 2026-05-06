Ruski vojnici u Ukrajinisada ginu u izuzetno velikom broju, tvrde ukrajinski zvaničnici, što bi mogao da bude jedan od najsmrtonosnijih odnosa poginulih i ranjenih zabeleženih u modernom ratovanju.

Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski izjavio je 10. marta da, prema obaveštajnim procenama, „od ukupnih gubitaka ruskih snaga 62 odsto čine poginuli, a 38 odsto ranjeni“, što je odnos od gotovo 2:1, piše Kijev independent.

Izvor iz Predsedničkog kabineta, upoznat sa podacima, rekao je za Kijev independent da ova promena predstavlja dramatičan zaokret u odnosu na ranije faze rata.

Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

- Do 2025. godine otprilike 35 odsto svih ruskih gubitaka odnosilo se na poginule - rekao je izvor, što odgovara odnosu 1:2.

Prema istom izvoru, nove brojke potiču iz procena koje su odvojeno izradile Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) i ukrajinska vojna obaveštajna agencija (HUR).

Kijev independent nije mogao nezavisno da proveri ove brojke, a procene gubitaka i dalje su među politički najosetljivijim i najteže proverljivim podacima u ratu. Ruske vlasti nisu objavile zvanične podatke o gubicima od prvih meseci invazije.

Prema izveštaju nezavisnog tink-tenk Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS) iz januara 2026, ruske snage su od februara 2022. do decembra 2025. pretrpele gotovo 1,2 miliona žrtava - uključujući poginule, ranjene i nestale.

CSIS je procenio da je u istom periodu poginulo između 275.000 i 325.000 ruskih vojnika, nazivajući te gubitke neviđenim za jednu velesilu od Drugog svetskog rata. Iako to daje ukupan odnos od 1:3,7 do 1:4,3 tokom cele invazije, to ne odražava koliko je bojište postalo smrtonosnije poslednjih meseci zbog napretka u tehnologiji dronova.

Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin TV Zvezda

Istorijski presedan

U većini modernih ratova, napredak u medicini na bojištu i sistemima evakuacije značio je da je broj ranjenih vojnika daleko nadmašivao broj poginulih.

Penzionisani australijski general-major Mik Rajan rekao je da se u velikim konvencionalnim ratovima tradicionalno beležio odnos od oko jednog poginulog na tri do pet ranjenih vojnika.

Prema Filipsu O’Brajanu, profesoru strateških studija na Univerzitetu Sent Endru, uslovi na ukrajinskom bojištu sada možda preokreću taj vekovni trend, stavljajući rat van istorijskih normi.

Iransko-irački rat 1980-ih jedna je od najbližih modernih poređenja. Čak i najviše procene govore da su iranske snage imale otprilike jednog poginulog na tri ranjena vojnika. Prvi svetski ratzavršio je sa oko 10 miliona poginulih i 20 miliona ranjenih, što je odnos 1:2.

Poslednji veliki sukob u kojem se broj poginulih približio broju ranjenih možda je bio među sovjetskim snagama tokom Drugog svetskog rata, gde se odnos, prema nekim procenama, približio 1:2.

- Trend je bio da je bolja vojna medicina spasavala više vojnika. Sada je tehnologija to sustigla i promenila - rekao je O'Brajan.

- Ako Ukrajinci zaista ubijaju dva ruska vojnika na svakog ranjenog, to bi bilo od ogromnog značaja za ratovanje.

Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

FPV dronovi

Bojište u Ukrajini zasićeno je malim FPV dronovima sa eksplozivom koji love pešadiju, vozila, pa čak i timove za evakuaciju. Ranjeni vojnici mogu ostati zarobljeni satima pre nego što im se pruži pomoć.

Oleksij Melnik, suvoditelj kijevskog Centra Razumkov, procenjuje da dronovi sada uzrokuju 70 do 80 odsto ruskih gubitaka. Prema njegovim rečima, FPV dronovi često nose dovoljno eksploziva da trenutno usmrte vojnika.

Robert "Mađar" Brovdi, komandant ukrajinskih snaga za bespilotne sisteme, izjavio je 4. maja da je ukrajinski vojni sistem zabeležio 156.735 poginulih ili ranjenih ruskih vojnika isključivo delovanjem dronova u periodu od decembra 2025. do aprila 2026.

- Čak i ako vojnik preživi napad, vrlo je mala verovatnoća da će biti evakuisan i dobiti medicinsku pomoć . dodaje Melnik. U ranijim ratovima evakuacija je bila efikasnija, ali pod nadzorom dronova dolazak do ranjenika postao je „vrlo opasan, a ponekad i nemoguć“.

Cena napada i taktika

Ruska ofanzivna strategija takođe može doprineti visokoj stopi smrtnosti.

- Rusija očajnički želi da zauzme teritoriju i to ne može bez guranja ljudi napred - rekao je O'Brajan.

Ukrajina, s druge strane, sve više koristi dronove i smanjuje izloženost svojih trupa. Rusija nastavlja sa ponovljenim napadima preko otvorenog terena.

Melnik smatra da odnos gubitaka odražava i način na koji ruski zapovednici tretiraju ranjene vojnike, uz ograničene napore za evakuaciju u poređenju sa nekim zapadnim vojskama u prošlosti.