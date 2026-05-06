Ministar odbrane Japana Šinđiro Koizumi danas će na Filipinima razgovarati sa predsednikom zemlje Ferdinandom Markosom Mlađim o proširenju odbrambene saradnje.

Jedna od tema razgovora Koizumija i Markosa u Manili, u kojem će učestvovati i filipinski ministar odbrane Gilbert Teodor Mlađi, mogao bi da bude i transfer polovnih japanskih razarača Filipinima.

Filipini i Japan, saveznici SAD, potpisali su 2024. Sporazum o recipročnom pristupu, kojim se njihovim trupama dozvoljava da izvode zajedničke vojne vežbe velikih razmera.

Sporazum je omogućio da 1.400 japanskih vojnika redovno učestvuje u godišnjoj vežbi Balikatan.

Američke, filipinske i druge savezničke snage učestvuju u Balikatanu, kako bi se pripremile za nepredviđene bezbednosne situacije i odvratile sve veću asertivnost Kine u regionu.

Japanski ministar će biti među predstavnicima 16 zemalja, uključujući Indiju i Australiju, koji bi sutra trebalo da prisustvuju Balikatanu, u kojem će učestvovati filipinske, američke, japanske i kanadske trupe.

Koizumi je juče posetio indonežansku prestonicu Džakartu i potpisao sporazum o odbrambenoj saradnji sa ministrom odbrane Indonezije Sjafrijem Sjamsoedinom.

(Kurir.rs/Beta)

