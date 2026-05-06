BOKO HARAM UBIO 23 VOJNIKA U ČADU: Hitno se oglasio predsednik države! Ovo je "kukavički napad"
Čadska vojska je saopštila da je sinoć još 26 vojnika povređeno u napadu na ostrvo Barka Tolorom. U saopštenju se navodi da je "značajan broj članova Boko Harama neutralisan" i da su napadi na kraju odbijeni.
Predsednik Čada Mahamat Idris Debi je u posebnom saopštenju nazvao napad "kukavičkim".
Više oružanih grupa se bori u regionu jezera Čad koji je bogat resursima i prostire se na četiri zemlje, kako bi finansirale svoje operacije.
Boko Haram je u poslednjih deset i po godina ubio nekoliko hiljada ljudi i raselio milione, prema podacima Ujedinjenih nacija, i nastavlja da sprovodi operacije u delovima Nigerije, Kameruna, Čada i Nigera.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)
