Predsednik SAD Donald Tramp komentarisao je temu rata sa Iranom tokom događaja sa decom u Beloj kući.

Okružen mlađom decom, Tramp je ponovio svoje tvrdnje o ratnim uspesima američke vojske u Iranu.

„Danas smo dostigli rekordne maksimume na berzi, uprkos tom malom sukobu. Ja to nazivam sukobom jer Iran nema šanse. Nikada je nisu ni imali. Oni to znaju, priznaju mi to kada razgovaramo. A onda izađu na televiziju i kažu da im ide odlično“, rekao je Tramp.

„Skica“ u moreuzu i nuklearna pretnja

Američki predsednik se potom osvrnuo na iranski nuklearni program. Dok su se neka deca vrpoljila oko njega, Tramp je nastavio da priča o Iranu.

„Ovo su bolesni ljudi i nećemo dozvoliti ludacima da imaju nuklearno oružje. Moć nuklearnog oružja je nešto o čemu ne želim ni da pričam. Ali to se jednostavno neće desiti. Teško smo ih pobedili“, izjavio je Tramp.

"Želim da pobedim"

On je rekao da je spreman da dodatno destabilizuje iransku ekonomiju „jer želi da pobedi“.

Odgovarajući na pitanja novinara o ratu i ekonomskim uslovima u Iranu, Tramp je rekao da se nada da će se ekonomija zemlje srušiti, nazvavši američke sankcije „ogromnim“ i „odličnim“.

„Njihova valuta je bezvredna. Njihova inflacija je verovatno 150 odsto, ne plaćaju svoje vojnike. Ne mogu da ih plate. Novac je bezvredan“, tvrdio je Tramp.

Kurir.rs/Agencije

