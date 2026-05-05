Fiona Hil, bivša savetnica u Beloj kući i jedna od vodećih stručnjaka za Rusiju

Fiona Hil, bivša savetnica u Beloj kući i jedna od vodećih stručnjaka za Rusiju, u nedavnom intervjuu iznela je nimalo laskavu analizu psihologije i delovanja Donalda Trampa.

Hil tvrdi da Tramp u svom okruženju ne vidi nikoga ko bi mu bio ravnopravan.

"Tramp u sopstvenom umu ima vrlo malo sebi ravnih", rekla je Hil.

"Autokrate s kojima se on poredi su Putin i Si, a fiksiran je i na monarhiju jer ona nosi globalnu prepoznatljivost i status. On želi da stoji na samom vrhu te iste vertikale moći".

KGB metode i "kompromat"

Posebno se osvrnula na ruski uticaj, pojasnivši da glavni alat ruskog predsednika Vladimira Putina za manipulaciju svojim američkim kolegom nije nužno klasični "kompromat" – što je ruski termin za kompromitujući materijal koji se koristi za ucenu ili diskreditaciju javnih ličnosti.

"Ono što Putin ima o Trampu nije nužno 'kompromat'. To je nešto što Tramp ceni podjednako: poštovanje, pohvale i priznanje", istakla je Hil. Dodala je kako "dobar oficir KGB-a traži slabost i iskorištava je, a Trampova potreba za laskanjem upravo je takva vrsta ranjivosti".

Teorije zavere i ruska propaganda

Hill upozorava da je američki predsednik izuzetno podložan spoljnim uticajima zbog svoje sklonosti alternativnim činjenicama.

"Tramp je duboko sklon teorijama zavere i prihvatanju propagande. Tokom prve administracije ponavljao je stvari koje su očigledno bile ruske teze", rekla je Hil te pojasnila: "Rusi to pojačavaju jer znaju da je on podložan tome da im veruje i da ih širi".

Tramp kao ruski adut

Prema njenom mišljenju, upravo takav sklop ličnosti čini Trampa idealnim sredstvom za ostvarivanje ruskih interesa, bez obzira na njegove namere.

"Tako Tramp postaje adut, svesno ili nesvesno. Putin ga hrani onime što želi da čuje, a Tramp to upija", zaključila je Hil.

Navela je i kako on "obožava zavere, želi da deluje u toj istoj sferi dezinformacija i opasno ga je lako manipulisati".

Ko je Fiona Hil?

Fiona Hil je britansko-američka stručnjak za spoljnu politiku i viša saradnica pri institutu Brookings, sa iskustvom rada u administracijama Džordža Buša, Baraka Obame i Donalda Trampa.

U Savetu za nacionalnu bezbednost tokom Trampovog mandata obavljala je dužnost više direktorke za Evropu i Rusiju, dok je ranije služila kao nacionalna obaveštajna oficirka za Rusiju i Evroaziju.

Široj javnosti postala je poznata 2019. godine kao ključna svedokinja u prvom postupku opoziva protiv Donalda Trampa, kada je pred kongresnim odborom svedočila o postojanju paralelnih kanala spoljne politike prema Ukrajini i upozorila na opasnost od širenja ruskih propagandnih narativa unutar američkih institucija.