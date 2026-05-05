Progresivna Bugarska ubedljivo pobedila na parlamentarnim izborima u aprilu

Bugarska predsednica Ilijana Jotova objavila je da će mandat za formiranje nove vlade dati Progresivnoj Bugarskoj, stranci bivšeg predsednika Rumena Radeva, koja je ubedljivo pobedila na parlamentarnim izborima u aprilu.

Progresivna Bugarska je osvojila 44,7 odsto glasova i mogla bi da vlada samostalno, mada nije isključila koaliciju sa proevropskim blokom i manjom strankom.

Proevropska koalicija Nastavljamo promene-demokratska Bugarska dobila je 13,2 odsto, a donedavno vladajuća stranka GERB bivšeg premijera Bojka Borisova 13,4 odsto glasova.

Blaža politika prema Rusiji

Rezultat, koji je nadmašio predizborne ankete, jedna je od najubedljivijih pobeda jedne bugarske stranke i mogao bi da okonča period političke nestabilnosti koji je doveo do osam izbora u proteklih pet godina.

Izbori su raspisani nakon što je prethodna vlada pokušala da usvoji kontroverzni budžet prošlog decembra, što je izazvalo masovne proteste koje je Radev podržao kao predsednik.

Radev (62) se smatra pragmatičnim, donekle proruskim liderom koji je kritikovao sankcije EU i pozvao na konstruktivan dijalog sa Kremljem.

Bivši pilot lovca MiG-29 i vrhovni komandant bugarskog ratno-kosmičkog vazduhoplovstva protivi se bugarskoj vojnoj podršci Ukrajini.