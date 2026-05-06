Kinaje u utorak pozvala Sjedinjene Američke Države da odmah ukinu embargo i sankcije Kubi, pod obrazloženjem da su mere "nezakonite" i da "ozbiljno krše" norme međunarodnih odnosa.

Kuba - Restrikcije i nestašice nafte u Havani

Upozorenje Pekinga dolazi nakon što je predsednik SAD Donald Tramp u petak potpisao izvršnu naredbu kojom se proširuju sankcije protiv kubanske vlade, rekla su za agenciju Rojters dva zvaničnika Bele kuće.

- Sjedinjene Države su pojačale svoje nezakonite jednostrane sankcije protiv Kube - saopštilo je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova, kritikujući taj potez kao "ozbiljno kršenje" osnovnih normi međunarodnih odnosa.

U saopštenju se navodi da Peking poziva Vašington "da odmah okonča embargo i sankcije protiv Kube i svaki oblik prisilnog pritiska", kao i da se merama krši pravo kubanskog naroda na postojanje i razvoj.

Nestašica i redovi za gorivo na Kubi

Kina podržava napore Kube da zaštiti nacionalni suverenitet i bezbednost i odlučno se protivi mešanju u njene unutrašnje poslove, dodalo je Ministarstvo.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

