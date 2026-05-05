U ruskim napadima na Ukrajinu poginulo je najmanje 22 ljudi, uključujući 12 u jednom od najgorih napada ove godine, uoči ukrajinskog predloga za stupanje na snagu neodređenog prekida vatre u ponoć.

Rusija je objavila prekid vatre za 8. i 9. maj, dane koji obeležavaju pobedu Sovjetskog Saveza nad nacističkom Nemačkom u Drugom svetskom ratu.

Kao odgovor, Ukrajina je objavila primirje na neodređeno vreme koje bi počelo večeras u ponoć, pozivajući Rusiju da učini isto. Predsednik Volodimir Zelenski je rekao da Rusija „ne može da zaustavi napade ni na jedan dan zbog svoje vojne parade“.

Najmanje 12 ljudi je poginulo, a 16 je povređeno u napadu na grad Zaporožje, objavile su službe za vanredne situacije i regionalni guverner Ivan Fedorov na Telegramu.

Napadi na više lokacija

Fedorov je rekao da su u napadu oštećene stambene zgrade, automehaničarska radionica i autopraonica. Napad je takođe izazvao požare u prodavnici i neidentifikovanom poslovnom objektu.

Fotografije koje je podelio prikazuju teško oštećenu zgradu u plamenu i dimu. Vide se automobili kako gore dok službe hitne pomoći pomažu okrvavljenim ljudima da napuste mesto događaja.

Tri avionske bombe bačene na istočni grad Kramatorsk ubile su još pet ljudi, napisao je Zelenski na Telegramu. Pet ljudi je povređeno, dodao je, upozoravajući da bi broj žrtava mogao porasti.

Još pet ljudi je poginulo u ruskom napadu tokom noći na postrojenja za proizvodnju gasa u Poltavskoj oblasti, saopštili su ukrajinski zvaničnici.

Istovremeno, u Rusiji su dve osobe poginule u napadu ukrajinskog drona na Čuvašiju, javila je ruska državna novinska agencija.