Američki predsednik Donald Trampponovo je kritikovao papu Lava XIV, rekavši da njegovi stavovi o ratu u Iranu „ugrožavaju mnoge katolike“.

„Papa bi radije govorio o tome kako je u redu da Iran ima nuklearno oružje“, rekao je Tramp u intervjuu za konzervativni Salem radio, prema CNN.

„Ne mislim da je to dobra stvar. Mislim da on ugrožava mnogo katolika i mnogo ljudi. Ali pretpostavljam da bi papa, kad bi se njegovo ticalo, mislio da je sasvim u redu da Iran ima nuklearno oružje“, dodao je američki predsednik.

Papa Lav nikada nije izjavio da Iran treba da ima nuklearno oružje. Do sada je više puta izrazio svoje protivljenje ratu u toj zemlji i naknadnoj eskalaciji sukoba u Libanu, uz poziv na dijalog.

„Napadi na Svetog Oca nisu ni prihvatljivi niti doprinose miru“, napisao je italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani na X.com. Iako nije direktno imenovao Trampa u svojim izjavama, Tajani je naglasio svoju podršku papinim „svedočanstvima u korist dijaloga i vrednosti ljudskog života“.

„Papa je već odgovorio. Ne bih ništa dodao. Dao je veoma hrišćanski odgovor, rekavši da radi ono što njegova uloga zahteva, a to je da propoveda mir“, rekao je državni sekretar Vatikana, kardinal Pjetro Parolin, za italijansku nacionalnu televiziju RAI.

Trampov napad nekoliko dana pre sastanka pape i Rubija

Prvi američki papa u istoriji je prethodno rekao da „nema interesa“ da razgovara o ratu sa Trampom, nakon što je ponovio svoj apel za mir na Bliskom istoku. Trampov novi verbalni napad usledio je dva dana pre očekivanog sastanka između pape Lava i američkog državnog sekretara Marka Rubija u Apostolskoj palati u Vatikanu.