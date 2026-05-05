Iran je uveo novi mehanizam za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz Ormuski moreuz, javila je državna televizija Pres TV.

Prema novom sistemu, svi brodovi koji nameravaju da prođu kroz strateški važan morski prolaz dobiće elektronsku poruku sa adrese povezane sa telom pod nazivom Uprava Persijskog zaliva (PGSA), u kojoj su navedena nova pravila i propisi za prolaz.

„Sistem suverene uprave“

Prema ovim pravilima, brodovi će morati da dobiju posebnu tranzitnu dozvolu pre ulaska u moreuz, koji se smatra jednim od najvažnijih svetskih čvorišta za transport nafte.

Ova inicijativa je opisana kao „sistem suverenog upravljanja“ koji je sada operativan u Ormuskom moreuzu, navodi se u izveštaju.

U Ormuzu su na snazi dva sistema regulacije pomorskog saobraćaja, jednim kojim upravlja Iran, a drugim Sjedinjene Države, a koji imaju za cilj da obezbede prolaz brodova kroz moreuz. Međutim, tranzit brodova kroz Hormuz ostaje minimalan, bez znakova povratka na stanje pre početka sukoba.