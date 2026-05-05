Predsednik Sjedinjenih Država Donald Trampocenio je da iranska vojska više nije sposobna da vodi rat i rekao da Teheran „treba da podigne belu zastavu predaje“, ali je previše ponosan da bi to učinio.

Tramp je novinarima u Ovalnom kabinetu rekao da je iranska vojska postala žrtva pucanja „čornih ćurki“ i da Teheran tajno želi sporazum čak i dok javno zvecka oružjem.

„Igraju igre, ali reći ću vam nešto: žele da postignu dogovor. A ko ne bi kada vam je vojska uništena?“, retorički je pitao.

"Da je ovo bila borba, Iran bi se odavno predao"

Američki predsednik je bio pun hvale za američku blokadu iranskih luka u regionu. „To je praktično kao čelik. Niko neće ni pokušati da probije blokadu. Mislim da to funkcioniše veoma dobro“, rekao je.

Na pitanje šta bi Iran morao da uradi da bi se smatralo kršenjem primirja, Tramp je odgovorio: „Znaćete jer ću vam reći... A oni znaju šta ne smeju da rade.“

Tramp je dodao da Iran „treba da drži pri ruci belu zastavu predaje“.

„Da je ovo bila borba, mi bismo se odavno predali“, zaključio je američki predsednik.