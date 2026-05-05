Sudija je naredio da osumnjičeni za smrtonosnu saobraćajnu nesreću u istočnonemačkom gradu Lajpcigu bude smešten u psihijatrijsku bolnicu, saopštili su danas tužioci.

Tridesettrogodišnji nemački državljanin suočava se sa dve tačke optužnice za ubistvo i četiri tačke optužnice za pokušaj ubistva, saopštilo je javno tužilaštvo u Lajpcigu.

„Dosadašnje istrage su utvrdile ubedljive razloge za verovanje da je muškarac počinio zločin dok je bio u stanju značajno smanjene uračunljivosti“, navodi se u saopštenju. Postoji rizik da će okrivljeni počiniti dalja teška nezakonita dela uporedive težine, zbog čega je prekršajni sud naložio njegov privremeni smeštaj u psihijatrijsku bolnicu.

Muškarac je juče uleteo automobilom u pešačku zonu u centru Lajpciga, udarivši nekoliko ljudi pre nego što se zaustavio. Vozač se predao policiji bez otpora dok je još bio u vozilu.

Osumnjičeni je samo nekoliko dana ranije bio na lečenju u psihijatrijskoj bolnici. Primljen je u bolnicu na sopstveni zahtev i otpušten je krajem aprila, potvrdilo je saksonsko državno ministarstvo socijalnih poslova.

„Nije imao političke ili verske motive“

Policija je u ponedeljak uveče saopštila da, na osnovu najnovijih informacija, istražitelji ne veruju da je počinilac imao političke ili verske motive. On je ranije bio poznat policiji po nenasilnim incidentima koji su uključivali pretnje i uvrede policajaca. Do sada nije pokrenuta nikakva istraga niti krivični postupak protiv njega, dodala je policija.

Ranije u utorak, policija je precizirala broj žrtava u napadu, nakon početne zabune oko tačnih razmera tragedije. Ukupno šest osoba starosti između 21 i 87 godina je povređeno. Žena od 84 godine i muškarac od 75 godina su u kritičnom stanju, a žena od 63 godine i muškarac od 77 godina su preminuli.

Navodno je više od 80 ljudi zbrinuto nakon incidenta.