Američki državni sekretar Marko Rubio upozorio je da bi, ako Iran razvije nuklearno oružje, to predstavljalo ozbiljnu pretnju po globalnu bezbednost, napominjući da bi to „držalo svet kao taoca“.

Govoreći na konferenciji za novinare u Beloj kući, Rubio je rekao da međunarodna zajednica ne može ignorisati takav scenario.

„Sa nuklearnim oružjem, oni bi svetu uradili isto što sada rade u Ormuskom moreuzu“, rekao je Rubio, dodajući da predsednik Donald Tramp smatra neshvatljivim da bilo ko ne bi video takav ishod kao neprihvatljiv rizik.

Marko Rubio Foto: Jonathan Ernst / AFP / Profimedia

Pitanje iranskog nuklearnog programa ostaje jedna od ključnih tačaka spora u pregovorima. Vašington insistira na garancijama da će Teheran ograničiti svoje aktivnosti, dok Iran tvrdi da ima pravo da obogaćuje uranijum u civilne svrhe. Tramp je prošle nedelje rekao da sporazum nije moguć bez jasnog odustajanja od nuklearnog oružja.

Rubio je takođe potvrdio da je američka vojna operacija protiv Irana, pokrenuta u februaru i nazvana „Epska bes“, završena.

On je naglasio da se SAD sada fokusiraju na operaciju „Projekat sloboda“, koja ima za cilj da obezbedi bezbedan prolaz trgovačkih brodova kroz Ormuski moreuz.

Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Američka administracija smatra da Iran pokušava da uspostavi kontrolu nad ovom ključnom brodskom rutom i da nametne nova pravila plovidbe, što Rubio odbacuje kao neprihvatljivo. „Ne smemo dozvoliti da postane normalno da Iran napada trgovačke brodove i postavlja mine“, upozorio je.

Takođe je naglasio da je trenutno američko vojno prisustvo u regionu odbrambene prirode. „Mi ne pucamo prvi, ali ćemo odgovoriti na svaki napad“, rekao je, dodajući da operacija predstavlja „zaštitni štit“ za brodove i prvi korak ka potpunom otvaranju moreuza.

Rubio je takođe branio politiku ekonomskog pritiska na Iran kroz sankcije i pomorsku blokadu, rekavši da su takve mere neophodne za zaštitu globalne trgovine i bezbednost civila. Upozorio je da su hiljade mornara iz raznih zemalja trenutno nasukane u regionu, suočavajući se sa nestašicom hrane, vode i osnovnih potrepština.

Dodao je da su brojne zemlje već zatražile pomoć Sjedinjenih Američkih Država u oslobađanju svojih brodova i ponovnom uspostavljanju slobode plovidbe kroz jedan od najvažnijih trgovinskih koridora na svetu.

Govoreći o širem regionalnom kontekstu, Rubio je ocenio da je moguće postići trajni mirovni sporazum između Izraela i Libana, iako je upozorio da će proces biti dug i zahtevan, posebno zbog uticaja Hezbolaha.

Sjedinjene Američke Države, zaključio je, ostaju posvećene diplomatskim naporima, ali i zaštiti ključnih globalnih interesa u regionu.