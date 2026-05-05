Dve osobe su ubijene, a tri su ranjene u pucnjavi koja se dogodila tokom poslovnog sastanka u tržnom centru u Teksasu, saopštile su vlasti.

Osumnjičeni za napad je uhapšen u blizini nakon kratke potere, saopštila je policija, prenosi ABC njuz .

Pucnjava je izbila u utorak ujutru u korejskom tržnom centru u Karltonu, gradu koji se nalazi oko 30 kilometara severno od Dalasa. Policija je reagovala na izveštaje o pucnjavi u tržnom centru K Taun Plaza u centru grada neposredno pre 10 časova po lokalnom vremenu. Dve osobe su pronađene mrtve na licu mesta, rekao je šef policije Karltona Roberto Aredondo, dodajući da su tri ranjene osobe u stabilnom stanju.

Aredondo je na konferenciji za novinare opisao mesto događaja kao „složeno“. Rekao je da su policajci radili „na više lokacija“ unutar tržnog centra K Taun Plaza i u obližnjem tržnom centru, poznatom među lokalnim stanovništvom kao Korejska četvrt, gde je osumnjičeni uhapšen. Šef policije identifikovao je osumnjičenog kao 69-godišnjeg Sung Han Hoa.

„Trenutno nema neposredne pretnje javnosti“, rekao je Aredondo. „Žrtve su se sastajale sa osumnjičenim poslovno. Ovo nije slučajan čin pucnjave.“ Aredondo je rekao da policija još uvek istražuje detalje poslovnog odnosa između osumnjičenog i žrtava, koje su sve bile punoletne. Šef policije nije objavio druge detalje o žrtvama.