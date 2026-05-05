Slušaj vest

Iranski predsednik Masud Pezeškijan optužio je Sjedinjene Države da postavljaju „nerealne i neizvršive“ zahteve Iranu, dok direktni pregovori između dve strane i dalje odsustvuju.

U izjavama koje su preneli iranski mediji, Pezeškijan je istakao da Vašington, s jedne strane, sprovodi politiku maksimalnog pritiska, dok s druge strane očekuje da Teheran sedne za pregovarački sto i prihvati jednostrane uslove.

„Problem je što Sjedinjene Države istovremeno sprovode politiku maksimalnog pritiska na našu zemlju, dok očekuju da će Islamska Republika Iran pristati na njihove jednostrane zahteve. Takva jednačina je nerealna i nemoguća“, rekao je on.

Dodao je da su SAD izvršile napade na Iran u dva navrata tokom pregovora, opisujući nedavne izjave Vašingtona kao oblik „vojne mobilizacije i pretnji“.

Pezeškijan je ponovio stav Teherana da je Iran spreman da pregovara, ali samo pod odgovarajućim uslovima. Među njima je, prema ranijim porukama iranskih zvaničnika, zahtev za ukidanje blokade Ormuskog moreuza pre nego što počnu ozbiljni pregovori.

Dosadašnji pokušaji direktnih razgovora nisu doveli do trajnog okončanja sukoba, a trenutno ni Vašington ni Teheran ne pokazuju spremnost da popuste sa svojim stavovima.