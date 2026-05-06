Državni sekretar SAD Marko Rubio saopštio je da je deset civilnih mornara poginulo u sukobima u Ormuskom moreuzu.

Govoreći u Beloj kući, Rubio je najavio da će Sjedinjene Države nastaviti da koriste svoja „sredstva za odbranu slobode plovidbe“ na ključnom plovnom putu.

„Izolovani su, gladuju, ranjivi su i najmanje deset civilnih mornara je poginulo kao rezultat toga“, rekao je Rubio, ne navodeći dalje detalje.

Rubio je insistirao da SAD preduzimaju odbrambene akcije u sprovođenju blokade iranskih luka. Početna vojna operacija protiv Irana je završena, rekao je. „Odgovaramo samo ako mi budemo prvi napadnuti. Ako na ove brodove ne bude pucano ili na nas ne bude pucano, onda na nas neće biti pucano“, rekao je.

Dodao je da je vreme da Teheran „prihvati realnost situacije“, dodajući da američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner nastavljaju da traže diplomatsko rešenje. „To rešenje bi moralo da uništi svaki nuklearni materijal koji je Iran negde duboko zakopao“, rekao je.

Rubio je odbio da pruži konkretne informacije o postignutom napretku i rekao da stvarni sporazum neće morati da bude napisan za jedan dan.

„Potrebno nam je veoma jasno diplomatsko rešenje o temama o kojima su spremni da pregovaraju i obimu i ustupcima koje su spremni da naprave kako bi ti pregovori bili vredni“, rekao je on.