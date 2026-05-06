Dobitnica Nobelove nagrade za mir, Iranka Narges Mohamadi,koja izdržava kaznu u iranskom zatvoru, bori se za život i poslednjih pet dana je hospitalizovana pod zatvorskom stražom zbog srčanih problema, a njeno stanje je sada pogoršano, preneli su zapadni mediji, pozivajući se na svedočenja njenih pristalica.

"Ne borimo se samo za slobodu Narges, borimo se da njeno srce nastavi da kuca", rekla je njena advokatica Čirin Ardakani na konferenciji za novinare u Parizu i dodala da je dobitnica Nobelove nagrade za 2023. godinu "između života i smrti", prenosi Gardijan.

Džonatan Dager iz pariske grupe za slobodu štampe Reporteri bez granica (RSF), koja je takođe deo grupe za podršku, potvrdio je da je Narges Mohamadi "između života i smrti i izložena riziku da umre".

"Moramo delovati pre nego što bude prekasno", upozorio je Džonatan Dager iz RSF.

Mohamadi (54), koja je veći deo protekle dve decenije provela u zatvoru zbog svog aktivizma, ponovo je uhapšena u decembru 2025. godine nakon što je osudila Islamsku Republiku Iran na sahrani jednog advokata.

"Zbog najnovijih karioloških problema ona je hitno prebačena u bolnicu na lečenje, ali je i dalje pod stalnim policijskim nadzorom. Nikada nismo bili toliko uplašeni za Nargesin život. Mogla bi da nas napusti u svakom trenutku", upozorila je advokatica Čirin Ardakani, apelujući da se Mohamadi hitno ukaže pomoć.